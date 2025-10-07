به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگداشت هفته جهانی گردشگری، روز روستا و عشایر با عنوان «گردشگری و تحول پایدار با رویکرد گردشگری روستایی و عشایری» به همت انجمن علمی گردشگری ایران با حضور محمدحسین ایمانی سرپرست دانشگاه علم وفرهنگ، ولی تیموری مدیر کل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، برزین ضرغامی سرپرست صندوق توسعه،احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی وزارت میراث، منوچهر جهانیان معاون فرهنگی، اجتماعی ودانشجویی وعضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، مسئولین عالی‌رتبه حوزه گردشگری و جمعی از اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، دانشجویان، فعالان و متخصصان صنعت گردشگری امروز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ ،در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ آغاز به کار کرد.

منوچهر جهانیان، عضو هیئت علمی دانشکده گردشگری و معاون فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ، با اشاره به برگزاری این برنامه گفت:روستاها و مناطق عشایری با دارا بودن آداب و رسوم، سنن اصیل، ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی متنوع و همچنین تولیدات کشاورزی و دامی گوناگون، سرمایه‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری به شمار می‌روند. اگر این ظرفیت‌ها در سیاست‌های کلان گردشگری کشور به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار، کاهش محرومیت و جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه شود.

وی افزود: این رویداد با هدف بررسی علمی و کاربردی ظرفیت‌های گردشگری در مناطق روستایی و عشایری و با حضور استادان و فعالان برجسته این حوزه برگزار شد تا بتوان از تجارب و دانش آنان در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی بهره گرفت.

جهانیان در ادامه گفت: توسعه گردشگری در روستاها و مناطق عشایری علاوه بر رونق اقتصادی و فرهنگی، می‌تواند به حفظ و تداوم سبک زندگی اصیل ایرانی و انتقال ارزش‌های بومی به نسل‌های آینده کمک کند.

عضو هیات علمی دانشکده گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ در پایان از تمامی اساتید، اعضای انجمن و همکارانی که در برگزاری این برنامه مشارکت داشتند، قدردانی کرد و افزود: دانشگاه علم و فرهنگ همواره در مسیر تقویت پیوند میان علم، فرهنگ و توسعه پایدار گام برمی‌دارد و حمایت از گردشگری بومی و روستایی را یکی از مأموریت‌های فرهنگی خود می‌داند.

پایداری گردشگری بدون نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها و بخش خصوصی ممکن نیست

ولی تیموری، مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، تأکید کرد؛ پایداری در صنعت گردشگری بدون همکاری سه‌جانبه دولت، دانشگاه و بخش خصوصی ممکن نیست.

وی گفت: صنعت گردشگری ایران در وضعیت حساسی قرار دارد و برای خروج از رکود و ناپایداری، نیازمند یک تحول واقعی و هماهنگ میان همه بخش‌هاست.

تیموری با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری، «گردشگری و تحول پایدار»، اظهار داشت: تحولات سیاسی اخیر تأثیر زیادی بر گردشگری ورودی ایران گذاشته و باعث کاهش چشمگیر گردشگران خارجی شده است.

او تأکید کرد: در چنین شرایطی، باید با تغییر نگرش و برنامه‌ریزی مشترک میان نهادها، مسیر پایداری را دنبال کرد.

وی به غلبه نگاه تاریخی و فرهنگی در سیاست‌های گردشگری کشور انتقاد کرد و گفت: تمرکز بیش از حد بر میراث فرهنگی باعث بی‌توجهی به ظرفیت‌های دیگر مانند گردشگری طبیعت‌محور و داخلی شده است.

وی افزود: تعداد آژانس‌های فعال در این حوزه بسیار اندک است و بسته‌های گردشگری داخلی طراحی‌شده کافی نیستند، که این خود نشانگر ضعف در توسعه متوازن گردشگری است.

تیموری همچنین با یادآوری تجربه همه‌گیری کرونا و شعار «Restart – Rethink» سازمان جهانی گردشگری گفت: ایران نتوانست از آن دوره برای اصلاح ساختارها استفاده کند و اکنون دوباره در شرایط مشابهی قرار دارد.

وی افزود: باید از آن تجربه برای افزایش تاب‌آوری صنعت گردشگری در برابر بحران‌های سیاسی، زیست‌محیطی و بهداشتی استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت تحول در گردشگری تنها بر دوش دولت نیست و دانشگاه‌ها و بخش خصوصی نیز باید نقش فعال‌تری ایفا کنند. تیموری عنوان کرد: اگر جامعه گردشگری خود برای تغییر گام برندارد، هیچ سیاست حمایتی مؤثری نمی‌تواند این صنعت را از چرخه ناپایداری خارج کند و تنها از طریق هم‌افزایی می‌توان به تحول پایدار دست یافت.

گردشگری روستایی موتور محرک توسعه پایدار ایران است

برزین ضرغامی، با اشاره به اهمیت تحول در حوزه گردشگری کشور گفت: امروز در آستانه تحولی بزرگ اقتصادی و اجتماعی قرار داریم؛ تحولی که می‌تواند نقشه راه آینده ایران را ترسیم کند. اگر در قرن گذشته نفت موتور توسعه بود، در قرن جدید این نقش بر عهده گردشگری روستایی است؛ موتور محرکی که بر پایه فرهنگ، هویت و طبیعت زنده این سرزمین می‌تپد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه پایدار از دل روستاها آغاز می‌شود، افزود: روستاهای ما با حفظ اصالت و فرهنگ ایرانی می‌توانند به کانون‌های امید، اشتغال و پایداری تبدیل شوند. تحقق این هدف، نیازمند عبور از سیاست‌های مقطعی و حرکت به‌سوی رویکردی یکپارچه و جامعه‌محور است.

وی تصریح کرد: در اسناد بالادستی کشور، از جمله برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر توسعه گردشگری روستایی تأکید شده و نهادهای مرتبط از جمله وزارت میراث‌فرهنگی، جهاد کشاورزی، کشور و بنیاد مسکن مأموریت هموارسازی این مسیر را بر عهده دارند.

ضرغامی در ادامه به طرح‌های اجرایی در این حوزه اشاره کرد و گفت: طرح ملی روستاهای هدف گردشگری، طرح هر روستا یک اقامتگاه بوم‌گردی و طرح توانمندسازی زنان روستایی از جمله برنامه‌های موفق کشور در این حوزه هستند که تاکنون به ایجاد هزاران فرصت شغلی، راه‌اندازی بیش از ۲۸۰۰ اقامتگاه بوم‌گردی و شکل‌گیری بیش از ۵۰۰ تعاونی زنان روستایی انجامیده است.

سرپرست صندوق توسعه، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی وزارت میراث، در پایان افزود: گردشگری روستایی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یک جنبش فرهنگی و اجتماعی است که می‌تواند مهاجرت معکوس، امید و پویایی را به روستاهای ایران بازگرداند. آینده توسعه ایران در گرو احیای روستاها و تکیه بر سرمایه‌های فرهنگی و انسانی آن‌هاست.

در پایان این مراسم، از منوچهر جهانیان معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و عضو هیئت علمی دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان استاد برتر حوزه گردشگری، پانته‌آ روغنگیرها به عنوان دانشجوی منتخب از دانشگاه تهران، بتول کیایی به عنوان دانشجوی منتخب از دانشگاه علامه طباطبایی، فاطمه‌سلطان تقی‌زاده به عنوان دانشجوی منتخب از دانشگاه خوارزمی و سحر شیخونی به عنوان دانشجوی برتر از دانشگاه علم و فرهنگ تقدیر به عمل آمد.

همچنین از جمشید حمزه زاده ،رسول کرد فلاحت و مهسا بخشایش به عنوان «منتخب در جنگ ۱۲ روزه » به دلیل همراهی و خدمات رسانی به مسافران و اسکان رایگان در مناطق شمالی و شمال شرقی کشور، تجلیل شدند.

گفتنی است ، در راستای این همایش سه پنل تخصصی و علمی با موضوعات سیاست گذاری گردشگری ،آموزش های عمومی و تخصصی ،عملیات اجرایی و فرآیندی نیز برگزار شد.