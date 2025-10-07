به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر سهشنبه در نشست با جمعی از ائمه جمعه اهل سنت شهرستان عسلویه ضمن اظهار خرسندی از دیدار با ائمه جمعه اهل سنت شهرستان عسلویه اظهار کرد: قدردان همراهی و همدلی شما با دولت و مدیریت سیاسی استان و شهرستان هستم.
وی افزود: نگاه ما به شما به عنوان علمای دینی و ائمه جمعه به عنوان هادیان مردم و حامیان دین، نظام و حاکمیت است و نظام به پشتوانه همین حمایتها و وحدت شیعیان و اهل سنت استوار مانده است.
معاون سیاسی استاندار بوشهر در ادامه با بیان اینکه همه دغدغهها و خواستههای شما را شنیدم خاطر نشان کرد: دولت چهاردهم نگاه ویژهای به مردم دارد و مسئولین باید تسهیلگر امورات مردم باشند.
جهانیان با اشاره به مطالبه اشتغال جوانان بومی در صنعت گفت: امروز جلسه کمیسیون کارگری استان را در عسلویه برگزار کردیم و در خصوص مهمترین خواسته شما که بحث اشتغال است، بحث و بررسی کردیم و تصمیات خوبی گرفته شد تا ضمن ساماندهی و آسیب شناسی وضع موجود، با توانمند سازی نیروی انسانی منطقه، برای تأمین نیاز مشاغل صنعت، روند استخدام ها بهبود یابد.
ائمه جمعه اهل سنت عسلویه نیز به بیان دغدغهها و مشکلات شهرستان پرداختند.
