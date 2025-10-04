بیداری جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: ناوگروه صمود، متشکل از ۴۴ کشتی حامل کمک‌های پزشکی، غذایی و تجهیزات امدادی، با هدف شکستن محاصره‌ای غیرقانونی و غیرانسانی که از سال ۲۰۰۷ بر غزه تحمیل شده، از بنادر اروپا و شمال آفریقا به سمت سواحل غزه حرکت کرد. اما رژیم صهیونیستی، که سابقه‌ای خونین در سرکوب چنین ابتکاراتی دارد از جمله کشتار ۱۰ فعال ترکیه‌ای در کشتی مارمارا در سال ۲۰۱۰، بار دیگر دست به دزدی دریایی دولتی زد و بیشتر کشتی‌ها را در آب‌های بین‌المللی توقیف کرد.

پیشینه و اهداف ناوگروه صمود

ناوگروه صمود که توسط ائتلاف آزادی‌فلوتا و گروه هزار مادلاین به غزه سازماندهی شده، پاسخی مستقیم به بحران انسانی بی‌سابقه در غزه است. این ناوگروه شامل فعالان حقوق بشر، پزشکان، خبرنگاران و حقوقدانان از ۴۴ کشور جهان بود و بیش از ۴۰۰ نفر را حمل می‌کرد. کمک‌های ارسالی شامل داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی برای درمان زخمی‌های جنگ، مواد غذایی و آب آشامیدنی برای مقابله با قحطی مصنوعی تحمیل‌شده توسط اسرائیل بود. در میان چهره‌های برجسته شرکت‌کننده، گرتا تونبرگ، فعال محیط‌زیستی سوئدی، نیز در یکی از ماموریت‌های پیشین این ناوگروه در ژوئن ۲۰۲۵ حضور داشت و اعلام کرد که عدم اقدام در برابر نسل‌کشی، خود نوعی همدستی است. هدف اصلی این ابتکار، نه تنها رساندن کمک‌های فوری، بلکه جذب توجه جهانی به محاصره ۱۸ ساله غزه و جنایات سیستماتیک رژیم صهیونیستی بود. این ماموریت، یادآور ماموریت‌های پیشین آزادی‌فلوتا است که همواره با خشونت نظامی اسرائیل روبه‌رو شده‌اند.

آخرین وضعیت ناوگروه: توقیف و بازداشت‌های گسترده

بر اساس آخرین گزارش‌ها تا بعد از ظهر روز جمعه، نیروهای دریایی رژیم صهیونیستی ۴۲ کشتی از ۴۴ کشتی ناوگروه صمود را در آب‌های بین‌المللی توقیف کرده‌اند. تنها کشتی باقی‌مانده، مارینت (Marinette)، که به دلیل نقص فنی تاخیر داشت، نیز مورد حمله نیروهای ویژه اسرائیلی (شایِتِت ۱۳) قرار گرفت. ویدیوهای منتشرشده از لحظه سوار شدن سربازان اسرائیلی بر کشتی که با شکستن دوربین‌ها، تخریب تجهیزات و دستگیری خشونت‌آمیز فعالان همراه بود، خشم جهانی را برانگیخت. بیش از ۴۷۰ فعال، از جمله شهروندان بریتانیایی، ترکیه‌ای، پاکستانی و اروپایی، بازداشت شده و به زندان‌های اسرائیل منتقل شده‌اند. سازمان‌دهندگان ائتلاف آزادی‌فلوتا گزارش داده‌اند که وضعیت بازداشت‌شدگان نامعلوم است و دسترسی به وکلا و خانواده‌هایشان به‌طور سیستماتیک محدود شده است. وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی، ایتامار بن‌گویر، در اظهاراتی نژادپرستانه، بازداشت‌شدگان را حامیان تروریست‌ها خواند و مدعی شد که آنها برای دفاع از قاتلان به غزه می‌روند سخنی که چهره واقعی یک رژیم آپارتاید را برملا می‌کند. با این حال، امید به ادامه مقاومت زنده است: ناوگروه دوم، متشکل از ۱۱ کشتی از جمله کشتی وجدان (Conscience)، چهارشنبه ۱ اکتبر از ایتالیا با ۱۰۰ فعال عمدتا پزشکان و خبرنگاران بین‌المللی حرکت کرد و اکنون در سواحل جزیره کرت یونان (۹۰۰ کیلومتری غزه) قرار دارد. این کشتی‌ها انتظار می‌رود به زودی با توقیف اسرائیلی روبه‌رو شوند، اما سازمان‌دهندگان تاکید کرده‌اند که تا شکست محاصره، ناوگروه‌ها ادامه خواهند یافت.

واکنش‌های بین‌المللی: محکومیت گسترده و خشم جهانی

اقدام رژیم صهیونیستی در توقیف ناوگروه صمود، موجی از خشم و محکومیت را در سطح جهانی برانگیخته است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز حمله تکراری رژیم صهیونیستی به ناوگروه صمود، توقیف و بازداشت حامیان مردم مظلوم غزه را محکوم و از شجاعت فعالان ستایش کرد. رهبران و مقامات برجسته، این اقدام را نقض آشکار حقوق بین‌الملل، دزدی دریایی و تروریسم دولتی توصیف کرده‌اند.

ترکیه: رییس‌جمهور رجب طیب اردوغان توقیف ناوگروه را دزدی و حمله خواند و تاکید کرد که این اقدام جنون رهبران نسل‌کش رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد که سعی در پنهان کردن جنایات خود در غزه دارند. وزارت خارجه ترکیه نیز این عمل را اقدام تروریستی اعلام و محکوم کرد. کلمبیا: رییس‌جمهور گوستاوو پترو، در اقدامی قاطع، دستور اخراج کامل هیئت دیپلماتیک اسرائیل از کلمبیا را صادر کرد و این توقیف را محرک این تصمیم خواند. آفریقای جنوبی: آفریقای جنوبی، که پرونده‌ای علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) دارد، این توقیف را ادامه نسل‌کشی نامید. حماس نیز از فعالان حمایت کرد و توقیف را عمل جنایی خواند. اروپا و غرب: رهبران فرانسه، آلمان و اسپانیا خواستار دسترسی فوری به بازداشت‌شدگان و تضمین ایمنی آنها شدند.

آلمان، به عنوان متحد کلیدی اسرائیل، بر تضمین ایمنی همه افراد ناوگروه تاکید کرد. در بریتانیا، اعتراضات گسترده‌ای در لندن برگزار شد و نخست‌وزیر استارمر تحت فشار برای احضار سفیر اسرائیل قرار گرفت. اعتراضات خیابانی در بارسلونا (۱۵ هزار نفر)، رم (با اعتصاب عمومی اتحادیه‌ها)، بروکسل، پاریس، برلین و دوبلین، نشان‌دهنده خشم عمومی است. آمریکای لاتین و اقیانوسیه: اعتراضات در استرالیا، برزیل و آرژانتین با شعارهایی مانند آزادی برای فلوتای غزه برگزار شد. سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، اسرائیل را به نقض کنوانسیون‌های ژنو متهم کردند. در همین راستا، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود غیرقانونی بوده و بیانگر نیت این رژیم برای تداوم روند گرسنگی دادن به ساکنان غزه است. این سازمان تاکید کرد: این حمله تنها به دلیل ممانعت از انتقال کمک‌های انسانی صورت نگرفت بلکه تلاشی برای ترساندن منتقدان رژیم اسرائیل به شمار می‌رود. عفو بین‌الملل تصریح کرد: حمله اسرائیل به ناوگان صمود با هدف ساکت کردن صدای مخالفان نسل‌کشی صورت گرفت. در همین رابطه نخست‌وزیر ایتالیا نیز اعلام کرد که این کشور روند حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود را زیر نظر دارد و برای بازگرداندن فعالان ایتالیایی تلاش می‌کند.

نطق آتشین نماینده مجلس ایتالیا

یک نماینده پارلمان ایتالیا نیز در این خصوص طی نطقی در مجلس ایتالیا گفت: همه می‌دانند که حملات پهپادی به ناوگان صمود کار اسرائیل بود اما دولت ایتالیا هیچ کاری نکرد، شاید چون اگر تحقیق شود، معلوم می‌شود که در آن سلاح‌ها قطعات ساخت ایتالیا هم وجود دارد. آن آب‌ها متعلق به اسرائیل نیستند، آن آب‌ها متعلق به فلسطینی‌هاست و هیچ حقی طبق قوانین بین‌الملل نمی‌تواند از آن افراد سلب شود. در کشتی‌های ناوگان صمود، کسانی هستند که سرسختانه برخلاف باد و جریان حرکت می‌کنند، چون می‌خواهند جهانی متفاوت بسازند. ما هرگز تسلیم نخواهیم شد، این افراد را رها نخواهیم کرد، چون آنها شأن و انسانیت همه ما را دوباره زنده کرده‌اند.

احضار کاردار رژیم صهیونسیتی در مادرید

اما در پی حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی صمود و توقیق ده‌ها کشتی و قایق حاضر در این ناوگان، وزارت امور خارجه اسپانیا کاردار سفارت اسرائیل در مادرید را احضار کرد. این اقدام در واکنش به اعتراضات گسترده بین‌المللی در خصوص درگیری رژیم اسرائیل با کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه صورت گرفت. مقامات اسپانیایی پیش‌تر نیز با تشکیل واحد نظارت ویژه اعلام کرده بودند که وضعیت شهروندان اسپانیایی حاضر در ناوگان صمود را به‌طور مستمر پیگیری خواهند کرد و خواستار تضمین امنیت دیپلماتیک و آزادی فوری بازداشت‌شدگان شده‌اند. خوزه مانوئل آلبارِس، وزیر خارجه اسپانیا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به حضور ۶۵ شهروند اسپانیایی در ناوگان صمود تصریح کرد: امروز کاردار سفارت اسرائیل در مادرید را احضار کردم. این در حالی است که رژیم اسرائیل سال گذشته پس از به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط اسپانیا، سفیر خود را از مادرید فراخوانده بود. وزارت امور خارجه ترکیه نیز در بیانیه‌ای حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کاروان بین‌المللی صمود را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی تروریستی خواند که جان غیرنظامیان بی‌گناه را به خطر می‌اندازد. وزارت خارجه ترکیه در این بیانیه نوشت: این حمله غیرنظامیانی را هدف قرار داد که به طور مسالمت‌آمیز و بدون توسل به خشونت عمل می‌کردند، گواهی بر این است که سیاست‌های فاشیستی و نظامی‌گرایانه نتانیاهو، که غزه را به قحطی محکوم کرده است، تنها به فلسطینی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه تمام کسانی را که علیه ظلم و ستم اسرائیل مبارزه می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.

توحش بی‌پایان صهیونیست‌ها

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این کشور حمله بزدلانه نیروهای رژیم صهیونیستی به کاروان صمود که عازم نوار غزه بود را به شدت محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری فعالان صلح‌طلبی است که به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند. شریف در این پیام نوشت: این وحشی‌گری باید پایان یابد. باید به صلح فرصت داده شود و کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان برسد. وی تاکید کرد: ما برای سلامت همه کسانی که به‌طور غیرقانونی توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده‌اند، دعا می‌کنیم و این امید را داریم و خواستار آزادی فوری آنها هستیم. جرم آنها تنها حمل کمک برای مردم بی‌پناه فلسطین بود.

مفتی اعظم عمان نیز تاکید کرد که جهانیان و آزادگان جهان باید در برابر حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود متحد شده تا جلوی این تجاوزات وحشیانه را بگیرند.

نخست وزیر مالزی هم تاکید کرد، به این کشور ابلاغ شده ۲۳ شهروند مالزیایی که همراه ناوگان صمود در حال حرکت به سمت نوار غزه بودند بازداشت شده‌اند. وی اضافه کرد: من با سران کشورهای غرب آسیا و وزیر خارجه آمریکا برای آزادی این شهروندان نزد تل‌آویو رایزنی می‌کنم. همچنین وزیر خارجه کویت در این خصوص گفت: ما از نزدیک تحولات مربوط به بازداشت تعدادی از شهروندان کویتی را دنبال و برای آزادی آنها تلاش می‌کنیم.

ربودن ۵۰۰ نفر در روز روشن

رژیم صهیونسیتی باز هم با توحشی که مختص این رژیم است، جنایتی دیگر آفرید و با حمله به ناوگان صمود که حامل کمک‌های انسانی برای مردم گرسنه غزه بود و ربودن فعالان حقوق بشری، بار دیگر ثابت کرد که خارج از منظومه انسانی و در شمار درندگان است. سازمان‌دهندگان ناوگان جهانی صمود اعلام کردند که رژیم صهیونیستی کشتی‌های این ناوگان را در آب‌های بین‌المللی مورد حمله قرار داده و صدها داوطلب را ربوده‌اند. آنها اضافه کردند که بیش از ۴۴۳ داوطلب از ۴۷ کشور جهان به صورت غیرقانونی در این حمله بازداشت شده‌اند. این حمله در آب‌های بین‌المللی جنایت جنگی و نقض قوانین جهانی است. سازمان‌دهندگان ناوگان صمود تصریح کردند: خواهان مداخله بین‌المللی فوری و تضمین امنیت فعالان و آزادی فوری آنها هستیم. لازم به ذکر است که این اقدام رژیم صهیونیستی موجی از خشم را در کشورهای مختلف جهان برانگیخته

است.

صمود، کلید پیروزی فلسطین

در شبکه‌های اجتماعی، هشتگ‌هایی مانند #FreeSumudFlotilla و #ShutItDown به ترند جهانی تبدیل شده و میلیون‌ها نفر صدای مقاومت را بازتاب می‌دهند. ناوگروه صمود نه تنها کمک‌های مادی، بلکه روحیه مقاومت و هویت جهانی همبستگی را به غزه می‌رساند. توقیف وحشیانه توسط رژیم صهیونیستی، چهره واقعی اشغالگری را برملا کرد و جهان را به سوی همبستگی بیشتر سوق داد. ایران، به عنوان حامی سرسخت آرمان فلسطین، بر لزوم فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های گسترده علیه اسرائیل تاکید می‌کند. تا زمانی که محاصره غزه پابرجاست، صدای صمود خاموش نخواهد شد. جهان باید انتخاب کند: سکوت در برابر جنایت یا ایستادگی در کنار مظلومان.

تروریسم دریایی

گروه‌های مختلف فلسطینی نیز به جنایت رژیم صهیونیستی در حق کاروان صمود واکنش نشان دادند؛ در همین رابطه جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: توقیف کشتی‌های کاروان صمود توسط نیروی دریایی رژیم اشغالگر و بازداشت فعالان و روزنامه‌نگاران همراه آنها، یک جنایت آشکار، دزدی دریایی و تروریسم دریایی علیه غیرنظامیان است که به پرونده سیاه جنایات این رژیم افزوده می‌شود. این حمله وحشیانه، فعالان بین‌المللی را هدف قرار داد که برای رساندن کمک‌های فوری انسانی به مردم تحت محاصره غزه حرکت کرده بودند. حماس این اقدام را عملی جنایتکارانه که باید از سوی همه آزادگان جهان محکوم شود توصیف کرد و از ملت‌های جهان خواست با برگزاری اعتراضات و فعالیت‌های مردمی، خشم و مخالفت خود را نسبت به تجاوزات اسرائیل ابراز کنند.

جنبش فتح‌الانتفاضه نیز در بیانیه‌ای جداگانه این اقدام را دزدی دریایی بین‌المللی و نقض آشکار قوانین جهانی با حمایت آمریکا دانست و تاکید کرد: رژیم صهیونیستی مسئول کامل جان خدمه کشتی‌های کاروان صمود است که به شکلی آشکار ربوده شدند. این جنبش تاکید کرد: ماهیت جنایتکارانه و ضدانسانی رژیم اشغالگر بار دیگر برملا شد و نشان داد که این رژیم تهدیدی برای کل بشریت است.

جنبش المجاهدین فلسطین نیز ضمن محکوم کردن این حمله، رژیم صهیونیستی را مسئول سرنوشت بازداشت‌شدگان معرفی کرد. در بیانیه این جنبش آمده است: یورش اسرائیل، ادامه تجاوزات به کاروان‌های همبستگی انسانی است و نشان می‌دهد که این رژیم دشمن بشریت و عامل ناامنی در جهان است. این جنبش از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواست سکوت خود را بشکنند و برای حمایت از فعالان و شکستن محاصره غزه اقدام فوری انجام دهند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز این حمله را دزدی دریایی و نقض آشکار قوانین انسانی و بین‌المللی دانست و تاکید کرد که رژیم صهیونیستی مسئول کامل جان و امنیت فعالان حاضر در کاروان صمود است.