به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، خسرو صادقنیت، در نشست مشترک با رئیس پلیس راهور کشور، اظهار داشت: پلیس راهور نقش ویژهای در کنترل ترافیک، کاهش حوادث رانندگی و جابهجایی سریع مصدومان دارد. تصادفات یکی از مشکلات اصلی کشور است و میتوان با همافزایی و همکاری میان دستگاهها به سمت اهداف عالی و کاهش قابل توجه این حوادث حرکت کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی پلیس راهور در شرایط سخت جوی و محیطی، خاطرنشان کرد: پلیس از اقشار زحمتکش کشور است که سلامت شغلی آنان کمتر مورد توجه قرار گرفته و وزارت بهداشت آماده است در زمینه ارتقای سلامت جسمی و روانی نیروهای خدوم پلیس همکاریهای لازم را انجام دهد.
مدیرکل حوزه وزارتی با اشاره به آمارهای اخیر گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، تصادفات منجر به مرگ و میر حدود ۳.۵ درصد رشد داشته است؛ این افزایش با وجود اطلاعرسانی و اجرای پویشهایی مانند «نه به تصادف» رخ داده که البته اگر این اقدامات انجام نمیشد، احتمالاً شاهد رشد بسیار بیشتری بودیم.
وی با اشاره به تجربه موفق سالهای گذشته افزود: در ۱۲ سال اخیر با محوریت پلیس راهور، روند کاهشی معناداری در تصادفات داشتیم که نشان میدهد مداخلات فرهنگی، کنترلی و نظارتی مؤثر هستند. اگر همان رویکردها با بهرهگیری از فناوریهای نوین تکرار شود، میتوان بار دیگر روند کاهشی را رقم زد.
صادقنیت همچنین با اشاره به تلاشهای وزیر بهداشت در حوزه کاهش حوادث ترافیکی، مصومیت ها و تلفات ناشی از این حوادث، گفت: فعالیتهای علمی و تخصصی دکتر ظفرقندی در این زمینه فرصت ارزشمندی برای افزایش توان علمی و عملی وزارت بهداشت فراهم کرده و امروز لازم است وزارت بهداشت در کنار وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها تجربیات موفق گذشته را تکرار و تقویت کند.
وی یادآور شد: در دو سال اخیر اقدامات بزرگی انجام شده که مهمترین آن تدوین و اصلاح آییننامهها و قوانین مرتبط در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و شورای عالی حملونقل است. کشور ما از زیرساختهای اجرایی لازم برخوردار است و اگر بر همین مبنا حرکت کنیم، میتوانیم به جایگاه مطلوبی در کاهش حوادث ترافیکی دست یابیم.
مشاور وزیر بهداشت با اشاره به آمارهای موجود، گفت: بر اساس دادههای معاونت درمان، سالانه بیش از یک میلیون نفر در کشور به دلیل حوادث ترافیکی بستری میشوند. این حوادث علاوه بر هزینههای بالای درمان، بار روانی و اجتماعی سنگینی بر دوش خانوادهها تحمیل می کند و موجب از دست رفتن نیروهای جوان و بهرهور کشور میشود.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از فناوریهای هوشمند در کنترل ترافیک، افزود: باید توجه پلیس و سایر دستگاهها به بهرهگیری از ابزارهای نوین نظارتی و هوشمند بیش از گذشته شود تا در ششماهه دوم سال، بهویژه در ایام عید، شاهد کاهش شیب تصادفات، مرگومیر و مراجعات بیمارستانی باشیم.
صادقنیت در پایان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: از تلاشهای شبانهروزی مجموعه پلیس به ویژه پلیس راهور برای تأمین امنیت جادهها و حفظ جان شهروندان قدردانی میکنم و امیدوارم با استمرار این همکاریها، شاهد کاهش محسوس حوادث ترافیکی در کشور باشیم.
