به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی در آیین افتتاح نمایشگاه ایرانمد ۲۰۲۵ (نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی) امروز (پنجشنبه) ۱۷ مهر در شهر آفتاب اظهار داشت: بر اساس مصوبه جدید سران قوا و توافق وزارت بهداشت با بانک مرکزی، وضعیت پرداختهای ارزی به شرکتهای تجهیزات پزشکی و دارویی بهبود خواهد یافت و بخش عمده بدهیهای این شرکتها تا دو هفته آینده پرداخت میشود.
وزیر بهداشت افزود: در جلسه اخیر با رئیس کل بانک مرکزی، توافقات خوبی در زمینه تأمین نقدینگی و ارز حوزه سلامت انجام شد که بهزودی نهایی و امضا میشود.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه ایرانمد گفت: این نمایشگاه در شرایط اقتصادی کنونی کشور از ارزش ویژهای برخوردار است و نشاندهنده پویایی و مقاومت صنعتگران و متخصصان حوزه سلامت است.
ظفرقندی تأکید کرد: ارتقای کیفیت دارو و تجهیزات پزشکی، اولویت اصلی وزارت بهداشت است و تعامل مستمر با بخشهای بالینی و توسعه صادرات به کشورهای منطقه از محورهای مهم توسعه این حوزه محسوب میشود.
وی افزود: تعامل مداوم میان بخش تولید و بالین، شناسایی و رفع اشکالات را ممکن میسازد و زمینه تولید محصولات باکیفیت و تضمین سلامت مردم را فراهم میکند. امروز صادرات به کشورهای منطقه یک ضرورت ملی است، نه صرفاً یک موضوع بخشی.
وزیر بهداشت از مذاکرات با برخی کشورهای منطقه خبر داد و گفت: کشورهایی مانند اندونزی و مالزی خواهان همکاری با ایران در حوزه صادرات تجهیزات و فناوریهای پزشکی هستند. حتی درباره انتقال فناوری پیوند کبد نیز با آنها گفتگوهایی انجام شده است.
ظفرقندی همچنین از رئیس سازمان غذا و دارو خواست تا بهعنوان نماینده بخش خصوصی در کمیسیون قیمتگذاری حضور فعال داشته باشد.
در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایرانمد، وزیر بهداشت پیشرفت قابل توجه شرکتهای داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی را ستود و گفت: این شرکتها با تمام توان در مسیر تولید گام برداشتهاند و بسیاری از محصولاتشان نیاز بازار داخلی را تأمین میکند. برخی نیز توانستهاند وارد عرصه صادرات شوند.
وی درباره حمایتهای مالی از این حوزه گفت: در نشست اخیر با بانک مرکزی مقرر شد حمایتهای بیشتری برای تأمین مالی، اصلاح فرآیندهای بانکی و تأمین نقدینگی مورد نیاز حوزه تجهیزات و دارو انجام شود تا نیازهای سلامت کشور در شرایط تحریم برطرف گردد.
وزیر بهداشت در پایان از تخصیص اعتبارات مناسب به بخش سلامت بر اساس مصوبه سران قوا خبر داد و افزود: این منابع با برنامهریزی دقیق در بخشهای مختلف نظام سلامت توزیع خواهد شد.
گفتنی است، نمایشگاه ایرانمد ۲۰۲۵ (تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی) صبح امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب تهران آغاز شد، در این نمایشگاه که تا ۲۰ مهر ادامه دارد، تولیدات بیش از ۳۰۰ شرکت در فضایی بالغ بر ۲۰ هزار متر مربع به نمایش گذاشته شده است.
