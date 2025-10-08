عملیات «طوفان الاقصی» فلسطین را به مرکز توجه جهانیان بازگرداند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: رژیم صهیونیستی ده‌ها سال تصویری از برتری نظامی، اشراف اطلاعاتی و کنترل بی‌چون‌وچرایی برای خود ترسیم کرده بود. عملیات طوفان الاقصی این تصویر را تنها در یک صبحگاه از هم پاشید. این طوفان، قدرت دشمن را به‌طور بازگشت‌ناپذیری درهم شکست و رژیم صهیونیستی در برابر جهانیان تحقیر شد.

این عملیات آنچه را پنهان بود آشکار کرد؛ تخریب بیمارستان‌ها، مدارس و مساجد؛ قتل‌عام کودکان و زنان و دورویی کسانی که ادعای دفاع از حقوق بشر را دارند. همه این جنایات برای جهانیان نمایان شد. توانایی مقاومت در نفوذ به مناطق تحت کنترل اسرائیل، تصرف پایگاه‌های نظامی و به اسارت گرفتن نیروهای اسرائیلی، ضربه‌ای روانی و استراتژیک به اشغالگران وارد کرد که از سال ۱۹۴۸ بی‌سابقه بود.

در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، با سلام عادل تحلیلگر سیاسی عراقی به گفتگو پرداختیم که مشروح آن در ادامه می آید.

سلام عادل گفت: عملیات «طوفان الاقصی» فقط یک رویداد نظامی نبود، بلکه لحظه‌ای از گسست در سیستم رسانه‌ای و هژمونی سیاسی بود که تل‌آویو دهه‌ها آن را تقویت می‌کرد. آنچه در هفتم اکتبر اتفاق افتاد، فلسطین را به مرکز وجدان بشری بازگرداند و دروغین بودن تصویری را که اشغالگران از خود به عنوان قربانی ترویج کرده بودند، آشکار کرد. از آن لحظه، جبهه افکار عمومی جهانی شروع به شکل‌گیری کرد که جنایات اشغالگران را رد می‌کرد و با سیاست‌های تبعیض و نسل‌کشی مخالفت می‌کرد.

وی افزود: طوفان الاقصی، واکنش‌های غرب به قتل عام غزه، گسست عمیق بین لفاظی‌های غرب در مورد حقوق بشر و رفتار واقعی آن در حمایت از اشغال را آشکار کرد.

این تحلیلگر سیاسی عراقی ادامه داد: محور مقاومت بعد از طوفان الاقصی هماهنگ‌تر و منسجم‌تر شد، زیرا ایده «وحدت ساحات؛ وحدت میدان ها» از یک شعار سیاسی به یک واقعیت عملیاتی یکپارچه تبدیل شد و رژیم صهیونیستی را در حالت فرسایش مداوم قرار داد. مقاومت امروز در حال مدیریت منطقی درگیری یک استراتژی بلندمدت است و به بازدارندگی نامتقارن متقابل دست پیدا کرده است که توانایی رژیم صهیونیستی را برای شروع یا تحمیل زمان جنگ و صلح محدود می‌کند. مقاومت دیگر فقط یک تفنگ نیست، بلکه یک سیستم آگاهی، مدیریت و تعادل است که معادله درد در برابر درد و بازدارندگی در برابر تجاوز را در اختیار دارد.

عادل اضافه کرد: اسرائیل پس از ۷ اکتبر، برتری روانی خود را پیش از برتری نظامی‌اش از دست داد؛ تصویر یک ارتش شکست‌ناپذیر فرو ریخت و سیستم‌های دفاعی که تل‌آویو به آنها می‌بالید، محدودیت‌های خود را در مواجهه با خلاقیت مقاومت ثابت کردند. معادله بازدارندگی جدید مقاومت، اشغالگران را در ترس و وحشت اسیر کرده است، زیرا «زمان» دیگر به نفع آنها نیست و مقاومت موفق شده است نبرد را از نظر سیاسی، اقتصادی و روانی به عمق اسرائیل بکشاند.

این نویسنده عراقی مطرح کرد: اکنون جامعه اسرائیل بعد از طوفان الاقصی عمیق‌ترین اختلافات خود از زمان تأسیس را تجربه می‌کند و موج خشم و اتهامات متقابل بین نخبگان، ارتش و کابینه در حال افزایش است. کابینه نتانیاهو وارد مرحله‌ای از زوال سیاسی شده است، در حالی که در بحران مشروعیت داخلی و انزوای خفقان‌آور خارجی، بر اساس منطق بقا به جای منطق یک برنامه حکومت می‌کند. سیاستمداران صهیونیست زیر فشار فرسایشی داخلی و فزاینده خارجی تاب می‌خورند و حتی شهرک نشینان هم به آن ها بی اعتماد شده اند.

سلام عادل در پایان سخنان خود گفت: طوفان الاقصی یک جنگ زودگذر نیست، بلکه آغاز تولد جدیدی از مقاومت و دوران جدیدی از آگاهی انسانی و سیاسی در جهان است. این جنگ نشان داد که مردم قادر به شکستن سلطه هستند و فلسطین بار دیگر به معیار عدالت تبدیل شده است.