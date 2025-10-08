دفتر رسانه ای غزه: هر دو روز ۱۳ فلسطینی در غزه قطع عضو می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، دفتر رسانه‌ای دولت غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست در حملات خد به غزه هر روز ۲ نفر از عناصر کادر پزشکی را به شهادت می رسانند.

این بیانیه می افزاید که در حملات صهیونیست‌ها به طور متوسط به غزه هر ۳ روز یک روزنامه‌نگار فلسطینی به شهادت می رسد. صهیونیست‌ها هر ۵ روز یک نیروی دفاع مدنی را به شهادت می رسانند.

بر اساس این گزارش به صورت میانگین هر روز ۲۳۲ فلسطینی در حملات صهیونیست‌ها زخمی می‌شوند که بیش از نیمی از آنها کودک و زن هستند.

مرکز رسانه‌ای غزه می افزاید که صهیونیست‌ها هر ۲ روز یک بار باعث قطع عضو ۱۳ فلسطینی می‌شوند و هر دو روز یک بار باعث فلج شدن یا از دست دادن بینایی ۶ فلسطینی می‌شوند.

رژیم صهیونیستی هر روز در نسل کشی مداوم خود در نوار غزه بیش از یک حمله نظامی به سیستم بهداشتی غزه انجام می‌دهند.