تحلیل ۲ کارشناس لبنانی؛ حماس توپ را مجدداً به زمین «ترامپ» انداخت

خبرگزاری مهر،گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: طرح پیشنهادی ۲۰ بندی رئیس جمهور آمریکا برای خاتمه جنگ غزه بعد از دیدار دونالد ترامپ با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید رونمایی شد. جنبش مقاومت اسلامی حماس به این طرح پاسخ مشروط داده و با کلیّات آن موافقت کرده است. پاسخ حماس به طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای توقف جنگ با موجی از واکنشها و استقبالها از سوی طرفهای منطقهای و بینالمللی مواجه شد.
در همین راستا با عباس زلزلی روزنامهنگار و استاد رسانه دانشگاه بینالمللی لبنان و بثینه علیق خبرنگار رادیو النور و نویسنده المیادین به گفتوگو پرداختیم که مشروح این گفتگوها در ادامه میآید:
مواضع و اظهارات دونالد ترامپ، تکیه کردنی نیست
عباس زلزلی گفت: پاسخ جنبش حماس به طرح ترامپ کاملاً واضح است. حماس گفت: «بله، اما ...». حماس به روشنی به نکاتی که به این جنبش مربوط می شد و دونالد ترامپ قبلاً در مورد آنها درخواست جواب کرده بود یعنی «آتشبس و تحویل اسرا»، پاسخ هوشمندانه داد. این جنبش مسئله اداره غزه را به عنوان موضوعی برای بحث باقی گذاشت. پاسخ مثبت حماس همانطور که اشاره کردم به تمایل حماس به پایان دادن به جنگ و مسئله تبادل اسرا مربوط می شد. در این چارچوب، جنبش حماس اعلام کرد که برای توقف نسل کشی در غزه و سلب بهانه ادامه جنگ از نتانیاهو، این تصمیم را گرفته است.
وی افزود: اداره نوار غزه معلق ماند و در آینده راجع به آن صحبت خواهد شد. گروههای فلسطینی بر «روشی فلسطینی» برای اداره فلسطین تاکید دارند در حالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی خواسته بودند غزه به ریاست «تونی بلر» اداره شود.
به گفته عباس زلزلی، سناریوی احتمالی پیش رو را جز خوشبینی نسبت به توقف خونریزی در غزه نمیتوان دید اما این موضوع اولا؛ به استقبال بنیامین نتانیاهو از این طرح بستگی دارد. دوما؛ نمیتوان به مواضع و اظهارات دونالد ترامپ تکیه و اعتماد کرد. او میخواهد به دستاوردهایی دست یابد، حتی اگر به قیمت ضایع شدن منافع ملتها باشد. او به جایزه صلح نوبل چشم طمع دارد.
این استاد رسانه دانشگاه بین المللی لبنان ادامه داد: وضعیت تنها به اینجا ختم نمیشود، کاملاً واضح است بنیامین نتانیاهو میخواهد بر تمام منطقه مسلط شود و اینکه «اسرائیل» در خاورمیانه برتر باشد. او نمیخواهد هیچ ارتش، نیرو، کشور، نظام یا ملتی جز رژیم صهیونیستی سلاحی داشته باشند.
این روزنامه نگار مطرح کرد: اگر حرکتی از سوی کشورهای فعال در منطقه، مانند عربستان سعودی، مصر، جمهوری اسلامی ایران و ترکیه برای تشکیل نیرویی ضد آمریکایی و صهیونیستی صورت نگیرد، سناریوها بسیار تیره و تار هستند، چون بنیامین نتانیاهو سرمست از دستاوردهای ادعایی، خود را پیروز تلقی میکند.
عباس زلزلی در پایان سخنان خود گفت: بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، خواهان تسلیم مقاومت هستند؛ آنها حتی خواهان نابودی هرگونه ایده مقاومت در کشورهای منطقه هستند و این بسیار واضح است.
آتشبس نه با قوانین بینالمللی و نه با سازوکارهای سازمان ملل و شورای امنیت عملی نخواهد شد. آتش با آتش متوقف میشود و تنها آتش، آتش را متوقف خواهد کرد. رویارویی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی که در نهایت آتش موشکهای ایران باعث توقف جنگ شد، گواه بر این ادعاست.
وی افزود: اسرائیل گفته است که مرزهای سایکس ـ پیکو را به رسمیت نمیشناسد. این رژیم خواهان لغو تمام توافقنامه اسلو و حتی کمپ دیوید است. اسرائیل، اردن را تهدید کرد. اسرائیل قطر را بمباران کرد. اسرائیل به ایران حمله کرد. اسرائیل همه را تهدید میکند. بنابراین، پایبندی آن به توافقات بر اساس قوانین بین المللی بسیار بعید است و روزهای آینده برای کل منطقه و به ویژه فلسطینیان دشوار خواهد بود.
پاسخ حماس، توپ را در زمین نتانیاهو و ترامپ انداخت
بثینه علیق گفت: حامیان مقاومت و همه احزاب درون جبهه مقاومت، امروز از تصمیم جنبش حماس حمایت میکنند. این همان چیزی است که با بیان شهید سید حسن نصرالله مبنی بر اینکه «هر تصمیمی که حماس بگیرد، میپذیریم» همخوانی دارد. مقاومت به خوبی نسبت به شرایط خود آگاهی دارد و مناسبترین تصمیم را اتخاذ میکند.
وی افزود: تجربه ثابت کرده است که مقاومت فلسطین، با همه جناحهایش، از جمله حماس، نمیتواند از حقوق مردم فلسطین صرف نظر کند و نمیتواند تصمیمی بگیرد که متناسب با میزان فداکاریها و خونریزیها نباشد. بررسی دقیق پاسخ حماس نشان میدهد که پاسخ این جنبش به طرح ترامپ هوشمندانه و عاقلانه بوده است. حماس، توپ را در زمین نتانیاهو و ترامپ انداخت. علاوه بر این، مقاومت در پاسخ خود، آنچه را که در تمام دورهای قبلی مذاکرات پذیرفته بود، پذیرفت و در مورد شرایطی که قبلاً نپذیرفته بود، اظهار نظری نکرد. این تایید میکند که حماس از اصول خود کوتاه نیامده و نخواهد آمد.
