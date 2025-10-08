نورمفیدی: تربیت کودکان با کرامت باید اولویت آموزش ابتدایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، صبح چهارشنبه در دیدار با معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، بر اهمیت تربیت کودکان با احترام و محبت تأکید کرد و این مسئله را پایه‌ای‌ترین اصل در سیاست‌گذاری‌های آموزشی دانست.

وی با استناد به حدیث پیامبر اسلام که فرمودند «اکرموا اولادکم»، تربیت کودکان را نه تنها وظیفه‌ای دینی بلکه ضرورتی برای ساختن آینده‌ای روشن برشمرد و افزود: نگاه عمیق دینی باید سرلوحه سیاست‌گذاری‌های آموزشی قرار گیرد.

نورمفیدی با انتقاد از شیوه‌های ناکارآمد انتخاب معلمان در مقطع ابتدایی، آن را یکی از نقاط ضعف نظام آموزشی کشور خواند و به مقایسه وضعیت با کشورهای پیشرفته همچون فنلاند پرداخت و اظهار کرد: در آنجا بهترین اساتید دانشگاهی برای آموزش ابتدایی برگزیده می‌شوند.

به گفته وی، اصلاح این روند انتخاب معلم نقش حیاتی در ارتقای کیفیت آموزش دارد.

نماینده ولی فقیه، آموزش‌وپرورش را نهادی «هویت‌ساز و انسان‌ساز» معرفی کرد و گفت: آموزش و پرورش نباید تنها به انتقال دانش محدود شود بلکه باید نسلی تربیت کند که قادر به مدیریت و ساختن آینده کشور باشد.

وی از توجه ویژه دولت و شخص رئیس‌جمهور به آموزش ابتدایی ابراز خرسندی کرد و آن را نویدبخش تحولات اساسی در این حوزه دانست.

نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به تهدیدهای «جنگ نرم» دشمن، بر لزوم تزریق امید و باور در نسل جوان تأکید کرد و از معاونت آموزش ابتدایی خواست تا بیشتر بر جنبه‌های تربیتی در کنار آموزش تأکید داشته باشند تا دانش‌آموزان برای زندگی و مدیریت آینده آماده شوند.