به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، شامگاه پنجشنبه در دیدار با حجت الاسلام قمی رئیس تبلیغات اسلامی با تأکید بر اهمیت حفظ اقتدار ملی و مقابله با فشارهای دشمنان خارجی، اظهار کرد: شرایط کنونی کشور بی‌سابقه است و دشمنان در تلاش‌اند ایران را ضعیف و تسلیم کنند، همانند برخی کشورهای منطقه خلیج فارس. اما نگاه امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب کاملاً متفاوت است؛ مسیر انقلاب اسلامی راه انبیای الهی و ایستادگی در برابر زورگویان است.

وی افزود: وظیفه اصلی ما این است که شرایط خاص کنونی را به درستی به مردم تبیین کنیم و جایگاه واقعی ایران را نشان دهیم. دشمنان تنها زمانی آرام می‌گیرند که ایران تسلیم خواسته‌های آنها شود. تجربه جنگ ۱۲ روزه، به مردم نشان داد که ماهیت دشمن چیست.

نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به شخصیت والای شهید سردار قاسم سلیمانی، گفت: شهید سلیمانی نه تنها یک مجاهد برجسته بلکه انسانی کامل بود که سخنانش خطاب به تمام اقشار جامعه بود. برای حفظ انسجام ملی و جذب حداکثری مردم، باید با مهربانی و بدون خشونت حرکت کنیم و زمینه مشارکت عمومی را فراهم سازیم.

وی همچنین به ضرورت ایجاد رضایتمندی عمومی و تلاش در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم تأکید کرد و گفت: ممکن است نتوانیم تمامی مطالبات مردم را برآورده کنیم، اما با رفتار شایسته و اخلاقی می‌توانیم اعتماد و رضایت عمومی را کسب کنیم. رفتار مناسب در ادارات و خدمات‌رسانی، پایه‌های انسجام ملی را مستحکم می‌کند.

وی خطاب به فعالان رسانه‌ای خاطرنشان کرد: انقلابی بودن یعنی درک دقیق شرایط حساس کشور. کسانی که در رسانه‌ها درباره مسائل ملی صحبت می‌کنند، اگر اطلاعات کافی ندارند، نباید ذهن مردم را مشوش کنند.