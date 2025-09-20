فرهنگ و تمدن شیراز؛ چکامه هویت، آمیزه هنر و اندیشه

خبرگزاری مهر، گروه استانها- مرضیه جوانمردی فر: شیراز گهواره تمدن ایرانزمین، نه تنها دیاری است که در تار و پود تاریخش، شکوه ایران باستان و درخشش فرهنگ اسلامی-ایرانی به هم آمیخته، بلکه خود، تجسمی زنده از غنای فرهنگی است که همواره الهامبخش و پیشرو بوده است.
از سنگنبشتههای باستانی تا اشعار جاودانه حافظ و سعدی که روح عرفان و لطافت زبان پارسی را در جانها میدمند؛ همگی گواه بر آناند که شیراز، فراتر از یک جغرافیا، بستری برای شکوفایی بیمانند فرهنگ و تمدن است.
فرهنگ، آن روح جاری در کالبد جامعه و تمدن، نماد تعالی و بالندگی آن در شهر پرافتخار شیراز، هویت ملی ما را رنگ و بویی دیگر میبخشد. این سرزمین کهن مهد پرورش اندیشمندان، شاعران، عارفان و هنرمندانی بوده که میراث فرهنگی ایران را نه تنها حفظ، بلکه آن را به اوج رساندهاند.
از تخت جمشید، نماد اقتدار و هنر معماری ایران باستان گرفته تا شهر شیراز پایتخت فرهنگ و ادب ایران، هر گوشه داستانی پر اقتدار از شکوه فرهنگی را روایت میکند.
فرهنگ فارس؛ ستون فقرات تمدن و شناسنامه ایران
فرهنگ شیراز، آمیزهای است از سنتهای دیرینه، باورهای عمیق، هنر متعالی و زبان غنی پارسی که نسل به نسل منتقل شده و هویتی منحصربهفرد را برای ایرانیان رقم زده است. این میراث گرانبها، نه تنها در حفظ و ترویج ارزشهای معنوی نقش دارد، بلکه به عنوان سرمایهای سترگ، موتور محرکه توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب میشود.
درک عمق این فرهنگ و تلاش برای صیانت و ارتقای آن، امری حیاتی برای حفظ هویت و پیشبرد اهداف فرهنگی کشور است.
در حقیقت فرهنگ، به عنوان ستون فقرات تمدن و شناسنامه هر ملت، گنجینهای گرانبهاست که ریشههایش در اعماق تاریخ تنیده شده و هویت جمعی را در طول قرون متمادی شکل داده است.
این مفهوم پویا، از باورها و ارزشهای بنیادین گرفته تا خردهفرهنگها و شیوههای زندگی، نقشی حیاتی در انسجام اجتماعی، پیشرفت علمی و اقتدار معنوی یک جامعه ایفا میکند.
در عصر حاضر که جهان با سرعت نور در حال دگرگونی است و جوامع بشری در معرض سیل اطلاعات و ایدئولوژیهای گوناگون قرار دارند، صیانت، هدایت و ارتقای فرهنگ بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. چرا که فرهنگ، نه تنها بازتابی از گذشته، بلکه راهنمایی برای آینده و کلیدی برای غلبه بر چالشهای پیش رو است. درک صحیح و ارتقای فرهنگ، راهگشای غلبه بر چالشهای پیش رو و تضمینکننده مسیر پیشرفت جامعه است.
اهمیت فرهنگ در تمدن ایرانی و نقش پررنگ دین اسلام بر آن
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا حاجیرضایی، رابط قرارگاه جهاد تبیین بقیهالله در استان فارس، با اشاره به اهمیت و گستردگی مفهوم فرهنگ در طول تاریخ و ادبیات غنی ایران و استان فارس، بر دشواری تعریف جامع این کلمه تأکید کرد و گفت: هر چقدر یک عنوان شایعتر و مشهورتر باشد، تعریفش سختتر خواهد بود، چرا که باید جامعیت داشته باشد و همه موارد را در نظر بگیرد.
وی با استناد به شاهنامه فردوسی و دیگر آثار گرانسنگ ادب پارسی، ریشههای عمیق اهمیت فرهنگ در هویت ایرانی و فارسی را تشریح کرد و ادامه داد: حتی در شاهنامه هم در مورد فرهنگ صحبت شده است، یعنی این موضوع مهم پیشینه تاریخی دارد. در مکتوبات، آثار و داستانهای ما در مورد فرهنگ نوشته شده است که «چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را؛ بی آزاری و سودمندی گزین، که این است فرهنگ آئین و دین» و این اشعار نشان از اهمیت این هنجار اجتماعی تأثیرگذار در تمدن ایرانی دارد. در واقع این ابیات، گواه بر آنند که فرهنگ، همواره از ارکان اصلی زندگی و سعادت مردمان این دیار بوده است.
حجت الاسلام حاجیرضایی با اشاره به ورود اسلام به ایران و پذیرش آن توسط مردم، افزود: کلمه دین به معنی برنامه زندگی است و وقتی اسلام در دنیا منتشر شد و مردم ایران مسلمان شدند، تمدن و فرهنگی که دین خاتم، یعنی اسلام، به انسان عرضه شد را پذیرفتند.
وی ادامه داد: اسلام با ارائه برنامه زندگی، فرهنگ ایرانی را کامل کرده و همین فرهنگ اسلامی منجر شده است که انسان متمدنتر شده و به سوی ترقی هدایت شود. این تلفیق، بستری برای شکلگیری یکی از درخشانترین دورههای تمدن اسلامی شد که میراثدار فرهنگ کهن ایران زمین بود و استان فارس، به عنوان یکی از مراکز اصلی این تمدن، نقش بسزایی در غنای آن ایفا کرد.
تأکیدات رهبری و ضرورت پاسداری از فرهنگ غنی شیراز
وی همچنین بر تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت مقوله فرهنگ، هم در فضای مجازی و رسانه و هم در ابعاد دیگر اشاره و بیان کرد: مسئله فرهنگ یکی از مسائلی است که به شدت مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد، لذا باید توصیههای مکرر رهبر انقلاب را در زمینه فرهنگ به کار بگیریم.
حجت الاسلام حاجیرضایی افزود: جهتگیریهای غلط فرهنگی میتواند باعث گمراهی جامعه شود. اگر جهتگیری فرهنگی در جامعه اشتباه باشد، مراسم، آداب و رسوم تحتتأثیر قرار میگیرد. اگر شادی، غم و دیگر مراسم ما پیوست فرهنگ اسلامی نداشته باشد، گمراهی بر آن غلبه خواهد کرد. مردم استان فارس با فرهنگی غنی و پربار که از روزگار گذشته به ارث بردهاند، این موضوع را به خوبی درک میکنند.
شیراز باید همواره در فرهنگ اسلامی پیشرو باشد
مسئول سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان زرقان با اشاره به اینکه شهر شیراز به عنوان مهد تمدن و فرهنگ شناخته میشود، گفت: از این شهر تاریخی انتظار میرود که همواره در فرهنگ اسلامی پیشرو باشد، لذا آحاد جامعه و مردم فهمیم فارس باید با احساس مسئولیت و درک تأثیر اقدامات خود در چرخه فرهنگ، در حفظ و اعتلای فرهنگ اسلامی کوشا باشند.
وی ادامه داد: اگر هر کسی وظیفه خود را به درستی بداند، همه چیز در مسیر گفتمانسازی فرهنگ اسلامی به روال خود بازمیگردد. به عبارتی وقتی مفاسد اخلاقی در جامعه کم میشود، معضلات نیز کمتر خواهد شد.
این سخنان، اهمیت ویژه فرهنگ را در استانی چون فارس که خود نماد فرهنگ و هنر ایران است، بیش از پیش روشن میسازد.
اولویت فرهنگ بر اقتصاد و جنگ نرم دشمنان
حجت الاسلام حاجیرضایی دو اولویت مهم بر اساس فرمایشات رهبری را تشریح کرد و گفت: مسئله فرهنگ از مسئله اقتصاد مهمتر است. فرهنگ شاخصهها، زمینهها و کارکردهای مختلفی دارد، حتی امروز که با مشکل اقتصادی، تورم و مسائل دیگر دست و پنجه نرم میکنیم، اگر فرهنگ اسلامی درست شد، شک نباید کرد که اقتصاد هم درست خواهد شد.
رابط قرارگاه جهاد تبیین بقیهالله در استان فارس به تمرکز دشمنان بر مسائل فرهنگی اشاره و تصریح کرد: دشمن به روی فرهنگ و مسائل فرهنگی بیش از سایر مسائل تمرکز کرده است، چون خوب متوجه این مطلب شده است که اگر روی فرهنگ یک ملت تمرکز و سرمایهگذاری کرده و مردم را از گفتمان اسلامی دور کنند، موفق خواهند شد. این نشان میدهد که پاسداری از فرهنگ، به ویژه فرهنگ غنی فارسی که ریشه در تاریخ این سرزمین دارد و استان فارس قلب تپنده آن است، خود نوعی دفاع از استقلال و هویت ملی است.
