برای شیراز جان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- *غلامرضا خوش اقبال: از هر سو که بنگریم جغرافیای تاریخی فرهنگ و تمدن ایرانی جایگاهی ویژه دارد و در عالم شعر و شعور شاعری برای تمام مردمان جهان سخنی دارد و کلامی.

سراسر پهنه‌ی زیست مردمانی که با کتاب و دانش سروکار دارند و تا دور دست‌ها و از جنوب غربی تا آن سوی مناطق غربی تمدن بین‌النهرین و از جنوب شرقی تا آن سوی مناطق توران گذشته و رود سند همه جا به عطر بهار معرفت ایرانیان بوی شعر و شعور و ادبیات فرهنگ و تمدن ایران به مشام می‌رسد.

از رودکی سمرقندی و زلالی خوانساری گرفته تا سیف فرغانی و دقیقی و کمال خجندی تا غزالی و هلالی جغتایی و مشرقی و خیام نیشابوری و نظامی و عطار و ناصرخسرو قبادی بلخی و مولانا دور تا دور عالم را به سخن گرفته‌اند و بدون شک از هر اهل فنی بپرسند که درخشان‌ترین نقطه ادبی آنهمه عشق و شور را کجا می باید جست، بی شک پاسخ او منطقه پارس خواهد بود که از تمدن و فرهنگی بزرگ سرچشمه داشته و آبشخور معرفت آن تا به امروز زلال و نشاط آور مانده است. و نبوده است زمانی و هر دوره‌ای که این منطقه خالی از ادبیات و تمدن و فرهنگ باشد تا به امروز.

اما هستند دوره‌هایی عمیق که حتی با وجود امکانات و دانش در فضای مجازی هنوز جای شرایطی برای معرفی بزرگانی چون سعدی و حافظ و دیگر شاعران و نویسندگان خالی است.

کسانی مانند پور فریدون و روح عطار و منصور شیرازی و جهان ملک خاتون و کمال غیاث شیرازی و مکتبی شیرازی و شاه داعی اله الله و اهلی شیرازی و بابا فغانی شیرازی و لسانی شیرازی و عبدی بیگ شیرازی و عرفی شیرازی و پرتویی شیرازی و بسمل شیرازی و وصال شیرازی و قاآنی شیرازی و همای شیرازی و وقار شیرازی و داوری شیرازی و فرصت الدوله شیرازی و شعاع شیرازی و شوریده شیرازی و وصال شیرازی و حمیدی و شیرازی و دیگر نویسندگان و شاعران و ادیبانی که در زمره جغرافیای بسیار بزرگ و ارزشمند فارس و شهر شیراز و در واقع در ایران بزرگ ما هستند و عیسی جنید شیرازی می باید تا هزار مزاری دیگرگونه بسازد و گوهرهای مرصع نشان شیراز را یک به یک معرفی نماید؛ و آیینه‌ای تمام نمای از وجود انسانیت را در مصراع‌های رنگینشان متجلی گرداند. به حقیقت می‌توان گفت که این شاخه‌ای از چشمه‌ی زلال معرفت شعر و شعور این دیار و مردمان شریف زمانه است.

اینجا شیراز است، شیراز جان

سخن‌گفتن از پیشینه فرهنگی شیراز کار آسانی نیست. هویت فرهنگی و ادبی شیراز به‌حدی در طول تاریخ مستحکم بوده است که آن را در سطح شهرهای ارزشمند جهان قرار می‌دهد.

شیراز با قدمتی چندین هزاران‌ساله از تمدن و فرهنگ در جهان قرار دارد. این شهر را با شعر و شاعری و حافظ و سعدی می‌شناسند. شیراز شهر عرفا و فضلای بزرگ و نامداری است.

در همه شهر می‌توان نگاه عالمانه شهر ادبی را درک کرد. شهری که مردمانش به سرودن و خواندن عجین شده‌اند. و شیرینی و شرابشان به کام دل است و روشنایی روزگارش به نور دل‌های مردم شیراز که وصف ناشدنی است.

امروز برای نسل نو می‌بایست بازآفرینی داشت درخور، تا بتوان با معرفی شاعران گذشته خود بوی مهر را در شهر بگستراند و شمیم ادبیات و شاعری را با عشق به مردمانش هدیه دهد تا روشنگری باشد در راه معرفت و دانش نسل بعد.

بهانه معرفی شاعران و نویسندگان دوران گذشته راهی با کلمات و آهنگ ردیف و قافیه بود تا راه معرفت را به ریاضت نپیمایی و مخمل رنگین ابیات تو را با خود ببرند، سبکبال و خیال انگیز و شیراز جان را نشانتان بدهند آن هم با ادبیات. که، ادبیات زیباترین پنجره به درون انسان است.

*استاد ادبیات دانشگاه شیراز