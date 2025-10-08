بهگزارش خبرنگار مهر، وحید جمالی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای هدفمند این ادارهکل در حوزه شناسایی ظرفیتهای جدید سرمایهگذاری، گفت: در سال گذشته ۶۲ فرصت سرمایهگذاری در استان بوشهر شناسایی شده بود، با تلاش همکاران ما و بررسیهای میدانی، در سال جاری این تعداد با افزایش ۲۰۰ درصدی همراه شده و ظرفیتهای بسیار مناسبی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی فراهم شده است.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان بوشهر افزود: برای سال ۱۴۰۴، ۳۹ بسته سرمایهگذاری آمادهسازی شده که تاکنون ۶ بسته از آنها به مرحله واگذاری رسیده است.
جمالی با اشاره به بستههای واگذار شده اظهار کرد: این بستهها شامل عمارت بیلیارد، کاروانسرای مشیرالملک برازجان، عمارت حاج رئیس، فانوس دریایی، مجتمع گردشگری دیلم و عمارت رفیعی هستند که هر کدام ظرفیتهای ارزشمندی برای جذب گردشگر و ایجاد اشتغال دارند.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان بوشهر در ادامه از امضای تفاهمنامههایی با شرکتهای مختلف برای توسعه زیرساختهای گردشگری خبر داد و گفت: این تفاهمنامهها در راستای جذب سرمایهگذار و تسهیل مسیر مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری استان انجام شده و امید داریم با اجرایی شدن آنها، شاهد رشد و رونق هرچه بیشتر این صنعت در بوشهر باشیم.
تأکید کرد: توسعه زیرساختها، بهرهبرداری از ظرفیتهای تاریخی و طبیعی استان و مشارکت فعال بخش خصوصی، از اولویتهای اصلی ما در حوزه سرمایهگذاری گردشگری استان بوشهر است
