۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

جمالی: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری بوشهر ۳ برابر شد

بوشهر- معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بوشهر ۲۰۰ درصد افزایش یافت.

به‌گزارش خبرنگار مهر، وحید جمالی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هدفمند این اداره‌کل در حوزه شناسایی ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری، گفت: در سال گذشته ۶۲ فرصت سرمایه‌گذاری در استان بوشهر شناسایی شده بود، با تلاش همکاران ما و بررسی‌های میدانی، در سال جاری این تعداد با افزایش ۲۰۰ درصدی همراه شده و ظرفیت‌های بسیار مناسبی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی فراهم شده است.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بوشهر افزود: برای سال ۱۴۰۴، ۳۹ بسته سرمایه‌گذاری آماده‌سازی شده که تاکنون ۶ بسته از آن‌ها به مرحله واگذاری رسیده است.

جمالی با اشاره به بسته‌های واگذار شده اظهار کرد: این بسته‌ها شامل عمارت بیلیارد، کاروانسرای مشیرالملک برازجان، عمارت حاج رئیس، فانوس دریایی، مجتمع گردشگری دیلم و عمارت رفیعی هستند که هر کدام ظرفیت‌های ارزشمندی برای جذب گردشگر و ایجاد اشتغال دارند.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بوشهر در ادامه از امضای تفاهم‌نامه‌هایی با شرکت‌های مختلف برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه‌ها در راستای جذب سرمایه‌گذار و تسهیل مسیر مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری استان انجام شده و امید داریم با اجرایی شدن آن‌ها، شاهد رشد و رونق هرچه بیشتر این صنعت در بوشهر باشیم.

تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها، بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان و مشارکت فعال بخش خصوصی، از اولویت‌های اصلی ما در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری استان بوشهر است

