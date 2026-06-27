تمرکز بر ۲ محور کلیدی برای رونق گردشگری کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امیر حسینی عصر شنبه در جلسه شورای سرمایه گذاری استان با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن فرآیند جذب سرمایه‌گذار، اظهار کرد: باید مشخص شود چه سرمایه‌گذارانی، با چه معیارهایی و در چه حوزه‌هایی دعوت شوند تا خروجی همایش، انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری باشد.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه گردشگری را اخذ مجوزها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: برای آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای بی‌نام، همکاری دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، منابع آب و سایر نهادهای مرتبط ضروری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اشاره به ظرفیت‌های شاخص گردشگری استان گفت: مجموعه‌هایی همچون پارک جنگلی یاسوج و ظرفیت‌های گسترده منابع آبی استان از مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری هستند که با رفع موانع اداری می‌توانند به پروژه‌های آماده واگذاری تبدیل شوند.

وی بر شناسایی نقاط مستعد سرمایه‌گذاری و بررسی موانع آنها در کمیته سرمایه‌گذاری استان تأکید شد. همچنین عنوان شد همان‌گونه که در حوزه صنعت و کشاورزی پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری در قالب شهرک‌های تخصصی تعریف شده‌اند، در بخش گردشگری نیز می‌توان با شناسایی ظرفیت‌ها و تکمیل استعلام‌ها، پروژه‌های آماده جذب سرمایه‌گذار را معرفی کرد.