به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی به شرح زیر قرائت شد:



طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید



طرح راهبردی هوشمند کشاورزی ایران

سوال ملی مهرداد لاهوتی از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اینکه چرا ماده ۵ قانون برنامه هفتم و همچنین مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید تحقق نیافته است؟

سوال سید نجیب حسینی از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم رعایت توازن منطقه ای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و همچنین چرا در انتخابات مدیران عامل و هیئت‌های مدیره شرکت های بانک ملی از افراد ضعیف و با سابقه غیربانکی و غیرتخصصی استفاده شده است؟