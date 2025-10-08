  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید اعلام وصول شد

طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید اعلام وصول شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی به شرح زیر قرائت شد:

طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید

طرح راهبردی هوشمند کشاورزی ایران

سوال ملی مهرداد لاهوتی از  وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اینکه چرا ماده ۵ قانون برنامه هفتم و همچنین مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید تحقق نیافته است؟

سوال سید نجیب حسینی از  وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم رعایت توازن منطقه ای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و همچنین چرا در انتخابات مدیران عامل و هیئت‌های مدیره شرکت های بانک ملی از افراد ضعیف و با سابقه غیربانکی و غیرتخصصی استفاده شده است؟

کد خبر 6615693
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها