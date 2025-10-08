به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، در چهارمین شب اجراهای بیست و دومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی تماشاگران و علاقهمندان به تماشای اجراهای متنوع آیینی نشستند.
اولین برنامه این شب، مجلس شبیهخوانی «کمالالملک» بود که مهدی دریایی هنرمند و پژوهشگر نمایشهای آیینی همراه با گروه خود از استان مرکزی آن را برای نخستین بار در خانه اتحادیه اجرا کردند.
داوود فتحعلیبیگی پس از پایان شبیهخوانی در سخنانی کوتاه درباره این اثر گفت: شبیهخوانی هنری ایرانی است که با گذشت زمان موضوعات آن بهروز شده است. مجلس شبیه «کمالالملک» در اواخر دوره قاجار به رشته تحریر درآمده است و به اتفاقات دربار اشاره دارد. با توجه به اینکه منشا پیدایش شبیه مرتبط با واقعه عاشورا بوده است، شبیهخوانان در پایان هر مجلس یادی از حضرت سیدالشهدا (ع) داشتند.
در ادامه تماشاگران با حضور در حوضخانه پای پرده خوانی مرشد احدی و نقل «آرش کمانگیر» از مرشد مهدی چایانی نشستند.
کودکان مهمانان اصلی شب گذشته جشنواره آیینی و سنتی بودند و هنرمندان با نمایشهای «جیجیبیجی» به کارگردانی عظیم واعظی و خیمهشب بازی به کارگردانی ساسان مهرپویان میزبان آنها شدند.
در میان برنامه هر بخش هنرمندان تبریز به سرپرستی و مدیریت عظیم واعظی با رقص آیینی این خطه و نوای موسیقی به اجرا پرداختند.
سایه بازی سنتی دیگر بخش برنامههای جشنواره بود که با کارگردانی دهقان هراتی از استان البرز قسمتی کوتاه از واقعه عاشورا را با هنر سایه به نمایش گذاشت.
در این شب نمایش تختحوضی با کارگردانی علی طربی نیز اجرا شد.
در پایان هم حمیدرضا نوری، تماشاگران را از کودک و بزرگسال به تماشای شهر فرنگ دعوت کرد.
بیست و دومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی ـ پژوهشی، فضای باز و صحنهای برگزار میشود.
