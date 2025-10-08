۱۵ کشته در اثر رانش زمین در شمال هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، در پی این حادثه، حداقل ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
طبق گزارشها، این حادثه در منطقه بیلاسپور این ایالت رخ داده است. در میان کشتهشدگان، چند زن و کودک نیز وجود داشتند.
طبق آخرین گزارشهای رسانهها، تیمهای امداد و نجات به محل رسیدهاند.
موکش آگنیهوتری، معاون سروزیر ایالت، به اصحاب رسانه گفت: ۱۵ نفر در تصادف اتوبوس شخصی در بیلاسپور جان خود را از دست دادهاند. ۱۸ نفر مجروح شده اند که ۳ نفر از آنها به بیمارستان اعزام شدهاند. گفته میشود حدود ۳۰ نفر در اتوبوس بودهاند.
