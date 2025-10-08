  1. جامعه
۱۵ کشته در اثر رانش زمین در شمال هند

پلیس هند روز چهارشنبه تایید کرد که در اثر رانش زمین، یک اتوبوس در حال حرکت به داخل دره‌ای عمیق در ایالت کوهستانی هیماچال پرادش در شمال هند سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، در پی این حادثه، حداقل ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

طبق گزارش‌ها، این حادثه در منطقه بیلاسپور این ایالت رخ داده است. در میان کشته‌شدگان، چند زن و کودک نیز وجود داشتند.

طبق آخرین گزارش‌های رسانه‌ها، تیم‌های امداد و نجات به محل رسیده‌اند.

موکش آگنیهوتری، معاون سروزیر ایالت، به اصحاب رسانه گفت: ۱۵ نفر در تصادف اتوبوس شخصی در بیلاسپور جان خود را از دست داده‌اند. ۱۸ نفر مجروح شده اند که ۳ نفر از آنها به بیمارستان اعزام شده‌اند. گفته می‌شود حدود ۳۰ نفر در اتوبوس بوده‌اند.

