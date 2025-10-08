ساماندهی نیروهای شرکتی باید عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ثابتی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با استدلالی غلط گفته که با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مخالف است چون برای دولت بار مالی ایجاد میکند.
وی ادامه داد: آقای باهنر! آن پول را دولت پرداخت می کند، اما نه به نیروهای شرکتی، بلکه به یک مشت دلال و شرکت واسطه که معلوم نیست پشتشان به کجا بند است و چه لابیهایی در مجمع تشخیص دارند که چندین بار مانع تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شدهاند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز ما نیروهایی داریم که با آنان بیش از ۲۰ یا ۲۵ سال است که به صورت سالانه قرارداد بسته میشود، چرا که دولت به آنها نیاز دارد. اگر نیازی نبود، قراردادشان تمدید نمیشد. پس پول هم پرداخت میشود، اما به جیب واسطهها میرود.
ثابتی ادامه داد: آقای باهنر! مخالفت شما با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی از آنجاست که هیچوقت آقازادههایتان شرکتی نبودهاند، چون شما هیچ وقت یک شب گرسنه نخوابیدهاید و انصاف ندارید. آنجا که پای مردم به میان میآید، یاد بار مالی میافتید.
وی بیان کرد: دولت قول داده و نمیتواند به این راحتی از زیر بار مسئولیت نیروهای شرکتی شانه خالی کند. چرا باید نمایندگان دولت در مجمع تشخیص با این موضوع مخالفت کنند؟ مجید انصاری، محمدرضا عارف و رئیسجمهور باید بگویند که موضعشان در این قضیه چیست؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار ارز، گفت: استیضاح عبدالناصر همتی چند ماه بازار ارز را آرام نگه داشت، چراکه ما یک سیگنالبده را از دولت بیرون کردیم؛ همان موقع گفتیم بخشی از علت گرانی ارز، اظهارات همتی است. با این حال، دولت میتوانست از آن فرصت برای اصلاح رویکردهای اقتصادی خود استفاده کند، اما نکرد و دوباره نرخ ارز با فشارهای مختلف رو به افزایش است.
وی افزود: در حال حاضر نیز ما درباره وضعیت بازار با وزیر اقتصاد بحث میکنیم که آیا بازار قاچاق فعال است یا خیر که گفت نیست، لذا معلوم است کنترل و نظارتی بر بازار ارز وجود ندارد و نرخ ارز روز به روز بالاتر میرود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آقای مدنیزاده! شما به جای برخورد با بانکهای خصوصی متخلف، دنبال این هستید که سه بانک دولتی دیگر را هم خصوصی کنید تا سه لانه فساد جدید مانند بانک آینده ایجاد شود.
ثابتی در ادامه خطاب به رئیس بانک مرکزی، گفت: آقای فرزین! شما اختیار قانونی برای برخورد با بانکهای خصوصی دارید، اگر نمیخواهید از آن استفاده کنید، استعفا دهید. نمیشود در جلسات خصوصی بگویید موافق برخورد هستید، اما در عمل خلاف آن رفتار کنید. اگر توانش را ندارید، استعفا دهید.
وی خطاب به وزیر نفت، گفت: آقای پاکنژاد! به شما گفتم که با هر گرایش سیاسی که دارید نیرو انتخاب کنید و آدمهای فاسد یا بیربط را سر کار نیاورید. با وجود این، اخیراً برای مهرداد رحیمی فقط به دلیل اینکه فامیل شهرام دبیری است، بدون آنکه حتی یک روز سابقه در پتروشیمی داشته باشد، حکم عضویت در هیئتمدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادر شده است؛ چرا افراد بیربط را در وزارت نفت منصوب میکنید؟
