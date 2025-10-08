  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳

مدال‌آوران پارادوومیدانی جهان وارد فرودگاه اهواز شدند

مدال‌آوران پارادوومیدانی جهان وارد فرودگاه اهواز شدند

اهواز - ورزشکاران پارادوومیدانی مسابقات قهرمانی جهان هند با استقبال مسئولان و مردم وارد اهواز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، استقبال از مدال آوران پارادو و میدانی قهرمانی جهان هند پیش از ظهر امروز چهارشنبه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان، معاون بانوان ورزش استان،سرپرست ورزش و جوانان اهواز ،سرپرست روابط عمومی استانداری، جمعی دیگر از مردم و مسئولین در فرودگاه بین المللی شهید سلیمانی اهواز برگزار شد.

تیم پارادوومیدانی در مسابقات قهرمانی جهان هند موفق به کسب ۱۵ مدال شدند که از این تعداد پنج مدال را ورزشکاران خوزستانی کسب کردند.

صادق بیت سیاح، الهام صالحی، عرفان بندری، امان الله پاپی ورزشکاران خوزستانی حاضر در این مسابقات بودند، همچنین مهدی فارسی به عنوان مربی حضور داشت.

