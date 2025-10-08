به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از ملی‌پوشان پارا دوومیدانی خوزستانی که در مسابقات قهرمانی جهان هند خوش درخشیدند، پیش از ظهر امروز چهارشنبه در فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز برگزار شد. این مراسم با حضور مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، معاون بانوان ورزش استان، سرپرست ورزش و جوانان اهواز، سرپرست روابط عمومی استانداری و جمعی از مردم و مسئولان برگزار شد.

حمید بنی‌تمیم، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در جمع خبرنگاران با اشاره به افتخارآفرینی‌های پیاپی ورزشکاران استان گفت: بسیار خوشحالیم که در سال گذشته و امسال بارها در این فرودگاه برای استقبال از ورزشکاران حاضر شدیم. خوزستان سرشار از استعدادهای ورزشی است و امیدواریم این استعدادها همچنان بدرخشند و باعث اهتزاز پرچم مقدس کشورمان شوند.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه استان در ورزش‌های قهرمانی افزود: ورزش خوزستان در مجموع قطبی است؛ هم در بازی‌های آسیایی، هم در المپیک و هم در جهانی‌ها. از مجموع ۱۵ مدال جهانی، پنج مدال توسط ورزشکاران خوزستانی کسب شد؛ یعنی یک‌سوم کل مدال‌آوری کشور.

ورزشکاران پارا دوومیدانی حاضر در مسابقات قهرمانی جهان هند، پیش از ظهر امروز با استقبال گرم مسئولان و مردم وارد اهواز شدند. تیم ملی ایران در این رقابت‌ها موفق به کسب ۱۵ مدال شد که ۵ مدال آن توسط ورزشکاران خوزستانی به دست آمد.

صادق بیت‌سیاح، الهام صالحی، عرفان بندری و امان‌الله پاپی ورزشکاران خوزستانی حاضر در این مسابقات بودند و مهدی فارسی نیز به عنوان مربی در کنار تیم حضور داشت.