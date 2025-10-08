به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم لاریجانی ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان گردشگری شهرستان با تأکید بر ظرفیت‌های انسانی و تخصصی مازندران در حوزه گردشگری و فرهنگ گفت: ما در قلب مازندران به لحاظ نیروی انسانی در حوزه گردشگری و فرهنگی ظرفیت‌های ارزشمندی داریم و می‌توانیم برنامه‌های سطح ملی را نیز اجرایی کنیم.

وی افزود: در جریان برگزاری برنامه‌های اخیر، توان اجرایی شهرداری نشان داده شد و با اضافه شدن ظرفیت‌های جدید، می‌توانیم هم‌افزایی مؤثرتری در اجرای برنامه‌های شهری داشته باشیم.

شهردار تنکابن با اشاره به وضعیت گردشگری کشور اظهار کرد: حال گردشگری کشور خوب نیست، هرچند جریان سفر در کشور برقرار است، اما این با رونق گردشگری متفاوت است. امروز بسیاری از گردشگران از خدمات رسمی گردشگری استفاده نمی‌کنند و تنها به دلیل ازدحام مسافر نمی‌توان گفت گردشگری رونق دارد.

لاریجانی گفت: غرب مازندران از نور تا رامسر به لحاظ حجم ورود مسافر با مشهد مقدس برابری می‌کند؛ اگر مشهد سالانه ۲۰ میلیون زائر دارد، غرب مازندران نیز سالانه حدود ۳۰ میلیون مسافر را می‌پذیرد، اما این جمعیت لزوماً گردشگر نیستند، زیرا از خدمات رسمی گردشگری استفاده نمی‌کنند و نتیجه‌ی سفر تنها افزایش زباله و فشار زیرساختی است.

وی با تأکید بر پیچیدگی‌های این حوزه افزود: موضوع گردشگری به ظاهر ساده است اما بسیار پیچیده است؛ از روانشناسی سفر و جامعه‌شناسی رفتار گردشگر تا سرانه ماندگاری مسافر، همه عواملی‌اند که باید در سطح ملی برای آن‌ها تصمیم‌گیری شود. بسیاری از مسائل مانند بیمه فعالان، تعرفه انرژی برای تاسیسات گردشگری یا تمدید ویزای گردشگران خارجی نیازمند تصمیمات در سطح تهران است، نه شهرستان.

میراث باید با حضور گردشگر مرمت شود

لاریجانی با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی مازندران اظهار داشت: توسعه گردشگری و میراث فرهنگی باید به‌گونه‌ای باشد که با حضور گردشگر، میراث مرمت شود و صنایع‌دستی رونق بگیرد.

وی افزود: در چهار سال گذشته، شهرداری بودجه‌های عمرانی خود را بر اساس مسیرهای گردشگری شهری متمرکز کرده است؛ مسیرهایی که شامل رودخانه‌ها، رستوران‌ها، مراکز تفریحی و چشم‌اندازهای طبیعی شهر می‌شود. در حال حاضر بیش از ۵۰ اقامتگاه بوم‌گردی در تنکابن فعال است و این شهرستان در صدر فهرست بوم‌گردی‌های استان قرار دارد.

شهردار تنکابن گفت: توسعه گردشگری در شهرستان محدود به جغرافیای اداری نیست، زیرا گردشگر در این منطقه از رامسر تا کلاردشت و نشتارود در رفت‌وآمد است و کل این نوار ساحلی و کوهستانی را به‌عنوان یک مقصد واحد می‌بیند.

لاریجانی از آغاز طرح راه‌اندازی خط دریایی رامسر تا نوشهر خبر داد و گفت: با هماهنگی فرمانداران و شهرداران منطقه و حمایت مدیران کل، این پروژه در دست پیگیری است و زیرساخت پهلوگیری شناورها در حال آماده‌سازی است. هدف از این طرح، ایجاد مسیر تفریحی، ترافیکی و گردشگری دریایی میان شهرهای ساحلی غرب مازندران است.

وی همچنین با اشاره به طرح تاکسی گردشگری در تنکابن گفت: برای رانندگانی که در حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند، کارت شناسایی صادر شده تا بتوانند خدمات خاص ارائه دهند، اما اجرای کامل آن نیازمند مشوق‌ها و حمایت‌های بیشتر است.

شهردار تنکابن در پایان با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: رویدادها یکی از مؤثرترین ابزارهای رونق گردشگری‌اند. تجربه جشنواره‌ها و برنامه‌های مناسبتی نشان داد که برگزاری رویداد می‌تواند ماندگاری مسافر را از چند ساعت به چند روز افزایش دهد و به اقتصاد محلی کمک کند. شهرداری آمادگی دارد هر رویدادی که اداره‌کل میراث فرهنگی و وزارت گردشگری تعریف کنند، از نظر مالی و اجرایی پشتیبانی کند تا گردشگری تنکابن بیش از پیش فعال شود.