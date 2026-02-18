به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم لاریجانی سه شنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی اظهار کرد: امید است با همراهی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی، کشور به مسیر اصلی خود بازگردد و در همه حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شاهد بهبود شرایط باشیم.

وی افزود: مشارکت اجتماعی مردم پایه اصلی توسعه است و اگر این مشارکت تقویت شود، زمینه رونق کسب‌وکارها به ویژه در حوزه‌های نوین و فضای مجازی نیز فراهم خواهد شد.

شهردار تنکابن با اشاره به وقفه چندماهه در برگزاری نشست‌های خبری بیان کرد: طی این مدت ارتباط با رسانه‌ها برقرار بود اما فرصت برگزاری نشست رسمی فراهم نشد که امروز این امکان ایجاد شد تا به سوالات و دغدغه‌های خبرنگاران پاسخ داده شود.

لاریجانی در ادامه با تشریح برنامه‌های شهرداری در آستانه ماه مبارک رمضان گفت: از ابتدای اسفندماه فضاسازی شهری متناسب با این ایام آغاز شده و همچون سال‌های گذشته طرح افطاری ساده برای چهارمین سال متوالی اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این برنامه با هدف تکریم روزه‌داران و شهروندانی اجرا می‌شود که در زمان اذان مغرب در سطح شهر حضور دارند و رویکرد شهرداری بر پرهیز از برگزاری افطاری‌های پرهزینه و تشریفاتی است.

شهردار تنکابن افزود: برای شب‌های قدر و مراسم سوگواری شهادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نیز برنامه‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه به برنامه‌های نوروزی اشاره کرد و گفت: برپایی بازارچه‌های صنایع‌دستی، ایجاد ایستگاه‌های خدمات گردشگری، آماده‌سازی کمپ‌های اسکان موقت و بهسازی زیرساخت‌های شهری از جمله اقدامات شهرداری برای استقبال از مسافران نوروزی است.

لاریجانی خاطرنشان کرد: بازارچه‌های نوروزی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، فرصتی برای عرضه تولیدات هنرمندان و حمایت از مشاغل خرد به ویژه زنان سرپرست خانوار فراهم می‌کند.

شهردار تنکابن درباره برگزاری جشنواره اقوام ایرانی نیز گفت: مقدمات برگزاری سومین دوره این جشنواره فراهم شده و در صورت برگزاری، این رویداد به ثبت ملی خواهد رسید، اما با توجه به شرایط اجتماعی اخیر، برگزاری آن منوط به بررسی وضعیت روحی جامعه و میزان استقبال مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و اظهار کرد: پروژه پل طبیعت به دلیل اختلاف نظر میان پیمانکار، مشاور و کارفرما و همچنین عدم تطابق برآوردهای اولیه با شرایط اجرایی، با تأخیر مواجه شد.

لاریجانی توضیح داد: در جریان اجرای پروژه مشخص شد احجام و مقادیر پیش‌بینی شده در طرح اولیه با واقعیت‌های اجرایی همخوانی ندارد و این موضوع موجب بروز اختلاف و توقف موقت پروژه شد.

وی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری در شورای شهر، مقرر شد قرارداد جدیدی برای ادامه پروژه منعقد شود و پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا پایان خردادماه به اتمام برسد.

شهردار تنکابن با عذرخواهی از شهروندان بابت تأخیر ایجاد شده گفت: این پروژه از مطالبات جدی مردم است و شهرداری خود را متعهد به تکمیل آن می‌داند.

رفع مشکلات اساسی مردم

لاریجانی با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در دوره اخیر بیان کرد: در این دوره تلاش شد به جای تمرکز صرف بر پروژه‌های نمایشی، مشکلات اساسی شهروندان در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: موضوعاتی مانند آب‌گرفتگی معابر، هدایت آب‌های سطحی، بهسازی معابر و افزایش ایمنی شهری از جمله اولویت‌هایی بود که بخش قابل توجهی از منابع شهرداری به آن اختصاص یافت.

شهردار تنکابن خاطرنشان کرد: رضایت مردم از رفع مشکلات روزمره، برای مدیریت شهری اهمیت بیشتری نسبت به اجرای پروژه‌های نمادین دارد.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های اجرا شده گفت: دیواره‌سازی رودخانه، بازگشایی مسیرهای جدید شهری، توسعه معابر و اجرای پل چهارم از جمله اقداماتی است که نقش مهمی در ارتقای ایمنی و بهبود شرایط تردد در شهر دارد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آرامستان و دفن اموات اشاره کرد و گفت: در انتهای ضلع شمالی آرامستان فعلی، فاز جدیدی برای تأمین نیاز شهروندان ایجاد شده که با دیوارکشی و آماده‌سازی، ظرفیت مناسبی برای دفن اموات در سال‌های آینده فراهم می‌کند.

وی افزود: بر اساس برآوردها، این فضا می‌تواند نیاز شهر را تا حدود ۱۰ سال آینده پوشش دهد، هرچند بخشی از متوفیان پس از طی مراحل قانونی به آرامستان‌های روستایی منتقل می‌شوند.

شهردار تنکابن با اشاره به برخی مخالفت‌ها از سوی دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: با وجود برخی ایرادات مطرح شده از سوی حوزه بهداشت و محیط زیست، ادله مطرح شده را کافی نمی‌دانیم و پیگیری‌ها برای اخذ مجوزهای لازم ادامه دارد.