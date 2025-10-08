خط لوله ۲۰ اینچ بهبهان - گچساران به شبکه گاز پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، بهنام میرزایی درباره اجرای طرح خط لوله ۲۰ اینچ بهبهان - گچساران اظهار کرد: این طرح با هدف توسعه و پایداری گاز در شهرهای بهبهان و گچساران، همچنین تأمین گاز صنایع عمدهای همچون پتروشیمی گچساران، کارخانه سیمان بهبهان، نیروگاه لیشتر و مجموعهای از روستاهای کردستان، بهبهان، آب امیری، خیرآباد، لیشتر و خلفآباد انجام شده است.
تحقق توسعه پایدار و خدمترسانی به مردم
بیژن گرجیان، مجری طرح خط لوله نهم سراسری گاز نیز در این باره گفت: با بهرهبرداری از این خط لوله، امکان گازرسانی پایدار به مناطق مسکونی و صنعتی فراهم شده و زمینه توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در جنوب غرب کشور بیش از پیش مهیا شده است.
وی در تشریح مشخصات این طرح افزود: پروژه یادشده شامل اجرای ۶۱ کیلومتر خط لوله ۲۰ اینچ در مسیر بهبهان تا گچساران، احداث یک ایستگاه لانچر، یک ایستگاه رسیور، دو ایستگاه شیر بینراهی و حدود ۱۰ کیلومتر انشعابات صنعتی و شهری است.
مجری طرح خط لوله نهم سراسری گاز تصریح کرد: این انشعابها شامل خطوط ۱۶ اینچ پتروشیمی گچساران و نیروگاه آتی لیشتر، دو انشعاب ۱۰ اینچ برای ایستگاههای CGS شهر گچساران، دو انشعاب ۱۰ اینچ برای شهر بهبهان، انشعاب ۱۲ اینچ کارخانه سیمان بهبهان و چند انشعاب چهار اینچ روستایی است.
گرجیان مهمترین چالشهای این پروژه را عبور خط از مناطق کوهستانی و زیستمحیطی کوه سرخ، مجاورت با چاههای نفت و گاز منطقه گچساران، عبور از رودخانههای خیرآباد و شمسالعرب و تقاطع با جادههای اصلی بهبهان - گچساران دانست و افزود: بیش از ۳.۵ میلیون مترمکعب عملیات خاکی، احداث ترانشههایی با ارتفاع تا ۵۰ متر و اجرای کیسینگهای طولانی برای عبور ایمن از مسیرهای جادهای انجام شده است.
وی با بیان اینکه این طرح با رعایت کامل استانداردهای ایمنی، بهداشت و محیطزیست (اچاسئی) و بدون وقوع حادثه جانی و مالی به پایان رسیده است، تأکید کرد: افزون بر این توسعه زیرساختهای گازی و گسترش گازرسانی پایدار به اقصی نقاط کشور، مهمترین هدف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تحقق توسعه پایدار و خدمترسانی به مردم ایران اسلامی است.
