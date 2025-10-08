لزوم تشکیل کارگروه‌ مشترک بین ایران و تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴، با نظامالدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات و بهزاد محمدی رئیس اداره همکاریهای فرهنگی، علمی، دینی و ورزشی مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه نیز حضور داشتند.
شورای مشترک بین ایران و تاجیکستان برای مراودات ادبی و کتابی
محسن جوادی، در این دیدار به زمینههای مشترک برای همکاری بین دو کشور اشاره کرد و گفت: در زمینه چاپ کتاب میتوانیم شورای مشترکی بین ایران و تاجیکستان داشته باشیم که در آن شورا ادبیات هر دو کشور معرفی و چاپ شود. البته بخشی از حوزه کاری را باید به بخشهای علمی و آثار علمی قدیم ایران که تصحیح و بازنشر میشوند، معطوف کنیم تا آثار علمی نویسندگان بزرگ ایران و تاجیکستان و هم آثار جدیدتر بتوانند به کتابخانه دو کشور راه یابد و این همکاریهای فرهنگی در حوزه نشر فقط محدود به آثار داستان و شعر نباشد.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ادامه تصریح کرد: ما برای تشکیل کارگروههای مشترک فرهنگی با حضور نمایندگانی از دو طرف، آمادگی داریم تا بتوانیم دستاوردهای عینی داشته باشیم. در صورت موافقت وزیر فرهنگ با تشکیل این کارگروه مشترک، میتوانیم در زمینههای مختلف فرهنگ، سینما، تئاتر، موسیقی و غیره همکاری داشته باشیم.
سفیر تاجیکستان در ایران، نیز در این دیدار با بیان اینکه زمینههای فرهنگی زیادی بین دو کشور وجود دارد بر تشکیل کارگروههای فرهنگی مشترک بین دو وزارتخانه فرهنگ در ایران و تاجیکستان تاکید کرد و گفت: در سایر وزارتخانهها ما کارگروههای مشترکی داریم که در پیشبرد برنامهها بسیار موثر هستند و میخواهیم این کارگروه مشترک بین وزارتخانههای فرهنگ دو کشور نیز ایجاد شود تا به تناوب یکدیگر را ملاقات کنند و در این دیدارها مشکلات موجود و چگونگی همکاریهای گذشته و امروز را بررسی کرده و چشماندازها را مطرح کنند.
باید بهترین نمونههای آثار ادبی دو کشور را بشناسیم و به نشر برسانیم
نظامالدین زاهدی در ادامه خاطرنشان کرد: در ماه پیش رو برنامههای فرهنگی زیادی در تاجیکستان داریم که نزدیکترین آن برگزاری سمپوزیوم بینالمللی درباره فلکخوانی، یکی از گونههای مهم موسیقی سنتی در تاجیکستان، است و ما آمادگی پذیرایی از هنرمندان و دوستان ایرانی را داریم. برنامه بعدی، هفته فیلم در تاجیکستان است که فیلمهای ایرانی نیز در آن نمایش داده میشود، سپس نمایشگاه کتاب تاجیکستان و بعد از آن هم هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان را داریم.
وی در ادامه به جوایز ادبی اشاره کرد و گفت: در تاجیکستان جایزه دوسالانه رودکی برگزار میشود که بسیار مهم است و با حضور رئیسجمهور اعطا میشود. در سال ۲۰۰۹ رئیسجمهور ما این جایزه را به خویشاوندان مرحوم سعید نفیسی اعطا کرد. سعید نفیسی در تاجیکستان مقام بالایی دارد چون در زمینه آثار رودکی کارهای زیادی انجام داده و در این راستا، یکی از قلههای بلند تاجیکستان به نام سعید نفیسی نامگذاری شده است. البته این جایزه مختص ادبیات نیست و تحقیقات علمی، نظم، نثر و ادبیات کودک را هم دربرمیگیرد. پیشنهاد میکنم که در جایزههای ادبی مهم، بخش بینالمللی ایجاد شود و نمایندگانی از کشورهای فارسی زبان مثل ایران و افغانستان هم شرکت کنند.
وی افزود: در زمینه چاپ کتاب هم من با شما موافقم و باید در چاپ کتاب شورای مشترکی بین ایران و تاجیکستان داشته باشیم که در آن شورا ادبیات هر دو کشور در بهترین نمونههایش معرفی شود. در حال حاضر کتابهای زیادی با شمارگان پایین در تاجیکستان چاپ میشوند که جامعه فرهنگی ایران حتی از آن آگاه نمیشود. از طرفی بعضی از شاعران و نویسندگان در تاجیکستان داریم که کتابشان در ایران چاپ میشود و ما از آن اطلاع پیدا نمیکنیم. باید بهترین نمونههای آثار ادبی دو کشور را بشناسیم و به نشر برسانیم. اگر شورای ادبی مشترک ایران و تاجیکستان داشته باشیم این شورا میتواند بهترین آثار ادبیات ایران را برای انتشار در تاجیکستان معرفی کند و بالعکس.
سفیر تاجیکستان در ایران همچنین به حضور تاجیکستان در نمایشگاه کتاب تهران اشاره کرد و گفت: ما برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران آمادهایم. سه سال پیش هم ما مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران بودیم. هرساله تلاش میکنیم برنامههای فرهنگی خوبی در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران برگزار کنیم و این برنامهها سنت خوبی است که در آینده هم اجرا خواهیم کرد.
در پایان این دیدار محسن جوادی با اهدای یک جلد دیوان حافظ نفیس از سالها فعالیت نظامالدین زاهدی در ایران تقدیر و تشکر کرد.
