  1. استانها
  2. فارس
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شیراز شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شیراز شد

شیراز- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شرکت در آیین بزرگداشت «یادروز حافظ» با استقبال استاندار فارس وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی شامگاه شنبه با استقبال حسینعلی امیری استاندار فارس وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است در آیین بزرگداشت «یادروز حافظ» در آرمگاه حافظیه شرکت کند.

کد خبر 6618972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها