وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شیراز شد

شیراز- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شرکت در آیین بزرگداشت «یادروز حافظ» با استقبال استاندار فارس وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد.
