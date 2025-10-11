وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شیراز شد

شیراز- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شرکت در آیین بزرگداشت «یادروز حافظ» با استقبال استاندار فارس وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد.