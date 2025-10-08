صدیقی: پردیس سینمایی مهر هماگ با حمایت استاندار خراسان شمالی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم صدیقی‌کلاته پیش از ظهر چهارشنبه در دیداری با بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، از حمایت‌های وی در راه‌اندازی پردیس سینمایی مهر هماگ و پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و هنری استان قدردانی کرد.

در این نشست، بهمن نوری با ابراز خرسندی از روند فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان، بر استمرار همکاری در اجرای برنامه‌هایی که به تحکیم بنیان خانواده و ارتقای نشاط اجتماعی منجر می‌شود، تأکید کرد.

وی اظهار کرد: فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد و این حوزه برای معاونت‌ها و بخش‌های مختلف استانداری از اولویت بالایی برخوردار است.

استاندار خراسان شمالی اقدام حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی در راه‌اندازی پردیس سینمایی مهر هماگ را یک اقدام ارزشمند و موثر توصیف کرد.

صدیقی‌کلاته نیز با بیان اینکه حمایت از برنامه‌های فرهنگی و هنری از مهم‌ترین سیاست‌های حوزه هنری است، افزود: راه‌اندازی پردیس سینمایی مهر هماگ اقدامی ارزشمند در جبران کمبود زیرساخت‌های فرهنگی و تحقق عدالت فرهنگی در استان به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: با تداوم همکاری میان حوزه هنری و استانداری، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر تقویت خانواده‌محوری و ارتقای سطح فرهنگی جامعه برداشت.