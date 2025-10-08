رنگ مهربانی بر دیوار مدارس محروم بازفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تاجی با اشاره به اجرای موفقیتآمیز طرح جهادی در مناطق محروم استان اظهار داشت: این گروه جهادی متشکل از ۳۰ دانشجو معلم از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را در استان آغاز کرده است. و امسال نیز در جهت اجرای فعالیتهای جهادی در منطقه بازفت مستقر شدند.
وی با تأکید بر اینکه کار جهادی میتواند مسیر خدمترسانی را هموار کند، تصریح کرد: منطقه بازفت بر اساس دستور طرح هشتگانه و قرارگاه شهید رئیسی به عنوان منطقه هدف در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.
مسئول گروه جهادی شهید ابراهیم هادی دانشجومعلمان افزود: این منطقه از محرومیت بالایی برخوردار بوده و توجه ویژهای را میطلبد. همچنین به دلیل کمبودهای موجود در حوزههای کشاورزی،۰ دامداری و درمانی نیازمند اعزام گروههای جهادی تخصصی در این حوزهها هستیم.
تاجی به جزئیات اجرای طرح اشاره کرد و گفت: اردوی جهادی گروه جهادی شهید هادی از ۱۳ تا ۱۹ شهریور ماه در دو روستای گزستان و مورز با حضور ۳۰ دانشجومعلم برگزار شد.
وی با بیان اینکه ۱۳۰ دانشآموز در این طرح تحت پوشش قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: برنامههای آموزشی شامل کلاسهای رفع اشکال، آموزش دینی و قرآن و همچنین برنامههای ورزشی اجرا شد.
مسئول گروه جهادی دانشجومعلمان از رنگآمیزی و اجرای فعالیتهای تربیتی در سه مدرسه خبر داد و اظهار داشت: مدارس شهید آیت گزستان، حضرت رقیه و شهید انباردار مورز میزبان این برنامهها بودند.
تاجی در پایان با اشاره به اهدای بستههای لوازم التحریر و کمکهای جهادی با تقدیر از همراهی نهادهای مختلف، از ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری، اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری و دانشگاه فرهنگیان استان به عنوان حامیان این طرح نام برد و خواستار تداوم این همکاریها شد.
