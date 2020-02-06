امید بن عباس فرماندار دزفول پیش از ظهر امروز در حاشیه افتتاح این طرح‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان دزفول ۴ هزار و ۷۶۰ کیلومتر مربع وسعت دارد که ۷۰ درصد از این مساحت صرفاً شامل دو بخش «شهیون» و «سردشت» به ویژه شهیون است.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت به محرومیت زدایی در تمام نقاط کشور، افزود: از اسفندماه سال ۹۶ اعتباری تحت عنوان «اعتبارات ارزش افزوده» به منظور توسعه زیرساخت‌های روستاهای فاقد دهیاری کشور اختصاص یافته که این اعتبارات هر ماه به حساب فرمانداری‌های واجد شرایط کشور واریز می‌شود.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با بیان اینکه از سال ۹۶ تاکنون ۲۲۰ میلیارد ریال از این اعتبارات ارزش افزوده به روستاهای فاقد دهیاری شهرستان دزفول اختصاص یافته است، عنوان کرد: با استفاده از این اعتبارات از سال ۹۶ تاکنون ۲۰۷ پروژه عمرانی شامل بهسازی روستاها، آب‌رسانی، نصب پنل‌های خورشیدی و ایجاد جاده‌های ارتباطی در روستاهای فاقد دهیاری ۴ بخش شهیون، سردشت، مرکزی و چغامیش دزفول اجرا شده و یا در حال اتمام است.

بن عباس در ادامه با اشاره به وجود ۴۰۰ روستای فاقد دهیاری در بخش «شهیون» تصریح کرد: این روستاها بالای ۵ خانوار هستند؛ ضمن اینکه به دلیل وسعت زیاد و تعدد روستاهای فاقد دهیاری بخش «شهیون» بالغ‌بر ۷۰ درصد پروژه‌های عمرانی مذکور در روستاهای این بخش اجرا شده‌اند.

وی تعداد روستاهای فاقد دهیاری بخش «سردشت» را نیز حدود ۱۰۰ روستا و تعداد روستاهای فاقد دهیاری دو بخش «چغامیش» و «مرکزی» را نیز کمتر از ۱۰ روستا برشمرد و گفت: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بیش از ۶۵ پروژه عمرانی در روستاهای فاقد دهیاری دزفول به ویژه روستاهای بخش «شهیون» از طریق اعتبارات ارزش افزوده اجرا شده و یا در حال اتمام است که این ۶۵ پروژه شامل ۲۰۷ پروژه مذکور است.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، اضافه کرد: از این ۶۵ پروژه، امروز بیش از ۵۰ پروژه عمرانی شامل طرح‌های آب‌رسانی، بهسازی روستاها و ایجاد جاده‌های ارتباطی منشعب از جاده اصلی با ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در روستاهای فاقد دهیاری شهرستان به بهره‌برداری رسید که عمده این پروژه‌ها مربوط به روستاهای بخش شهیون است.

وی ادامه داد: حدود ۱۵ طرح دیگر نیز که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید.

بن عباس با تقدیر از نقش مؤثر بخش معاونت عمرانی فرمانداری ویژه دزفول و اداره امور عشایر در پیشبرد این پروژه‌ها، بیان کرد: امیدوار هستیم با ادامه روند اختصاص این اعتبارات ارزش افزوده و اجرای پروژه‌ها بیش‌ازپیش شاهد توسعه و رفع مشکلات زیرساختی روستاهای محروم و صعب‌العبور شهرستان دزفول باشیم.