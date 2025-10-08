قهرمانان پارادوومیدانی، الگوی امید و پشتکار برای جامعه معلولان

بهزاد شهبازی در حاشیه مراسم استقبال از قهرمانان پارادوومیدانی در فرودگاه کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این قهرمانان با تلاش و اراده مثال‌زدنی خود توانسته‌اند در عرصه‌های بین‌المللی افتخارآفرینی کنند و به عنوان نمادی از پشتکار، امید و انگیزه برای همه جامعه، به‌ویژه افراد دارای معلولیت شناخته می‌شوند.

وی افزود: بهزیستی استان کرمانشاه همواره در کنار این قهرمانان بوده و از هیچ تلاشی برای حمایت از استعدادها و توانمندی‌های آنان دریغ نخواهد کرد.

مدیرکل بهزیستی استان در پایان تأکید کرد: موفقیت این ورزشکاران نمونه‌ای بارز از توانمندی و اراده قوی افراد دارای معلولیت است و پیام‌آور انگیزه و امید برای تمامی اقشار جامعه خواهد بود.