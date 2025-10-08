گلی کانی: اجرای فاز دوم بازگشت اتباع غیرمجاز در رباط کریم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلیکانی، سرپرست ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی مرحله دوم طرح بازگشت اتباع غیرمجاز در رباطکریم، با اشاره به تأکید استاندار تهران بر ساماندهی و بازگشت محترمانه اتباع غیرمجاز، اظهار داشت که رعایت قوانین و مقررات کشور برای تمامی اتباع خارجی الزامی است.
وی افزود: با اجرای مرحله نخست طرح و فراهم شدن زیرساختهای لازم، کاهش ۳۵ درصدی جرایم مرتبط با اتباع، بهبود خدمات عمومی و ارتقای امنیت در شهرستانهای استان محقق شد و این نتایج، زمینه اجرای دقیقتر مرحله دوم را فراهم کرده است.
گلیکانی نقش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در کنترل اشتغال اتباع بسیار مهم دانست و گفت: گشتهای مشترک میان اداره کار و دستگاههای نظارتی باید گسترش یابد تا از اشتغال غیرمجاز اتباع جلوگیری شود.
او با اشاره به ممنوعیت فعالیت اتباع در برخی مشاغل از جمله حوزه مواد غذایی و پروتئینی، تأکید کرد که میتوان نیاز بازار کار را با استفاده از نیروهای ایرانی جبران کرد.
سرپرست ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران همچنین خواستار همکاری بخشداران و دهیاران در اجرای مرحله دوم طرح شد و گفت که استفاده از سامانه «سیام» برای پالایش مدارک اقامتی اتباع پیش از انتقال به اردوگاهها، روند شناسایی و ساماندهی را تسهیل میکند.
گلیکانی در ادامه از راهاندازی ستاد خبری ۱۴۳۸ خبر داد و افزود که دریافت گزارشهای مردمی درباره حضور اتباع غیرمجاز، موجب تسریع در روند شناسایی و جمعآوری آنان شده است.
نظر شما