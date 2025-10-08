https://mehrnews.com/x39fFn ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴ کد خبر 6616291 استانها بوشهر استانها بوشهر ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴ پرواز بادبادکها در ساحل بوشهر بوشهر- به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک، جشن پرواز بادبادکها در ساحل بوشهر برگزار شد. دریافت 8 MB فیلم: محمد غلامحسینی کد خبر 6616291 کپی شد مطالب مرتبط سیمای بوشهر شایسته نام این شهر و استان نیست ورزشگاه پارالمپیک در بوشهر ساخته میشود دهکده اداری در بوشهر ایجاد میشود استان بوشهر پیشگام در برنامههای قرآنی است استان بوشهر از امنیت مطلوبی برخوردار است برچسبها هفته ملی کودک بوشهر بادبادک
نظر شما