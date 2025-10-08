  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

پرواز بادبادک‌ها در ساحل بوشهر

بوشهر- به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک، جشن پرواز بادبادک‌ها در ساحل بوشهر برگزار شد.

فیلم: محمد غلامحسینی

