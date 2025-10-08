آغاز  پروازهای جدید تهران - همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با هدف تسهیل سفر میان پایتخت و غرب کشور، از(دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴) پروازهای مستقیم خود در مسیر تهران - همدان را آغاز می‌کند.

بر این اساس، نخستین پرواز با شماره ۳۳۷۵ در ساعت ۰۶:۳۰ بامداد از فرودگاه مهرآباد تهران به سمت همدان به پرواز درخواهد آمد. پرواز برگشت این مسیر با شماره ۳۳۷۴ در ساعت ۰۸:۲۵ صبح از فرودگاه همدان عازم تهران می‌شود.

دومین پرواز این مسیر نیز با شماره ۳۳۸۱ در ساعت ۱۵:۱۰ از تهران به مقصد همدان انجام خواهد شد. پرواز برگشت این سفر با شماره ۳۳۸۰ در ساعت ۱۷:۰۰ فرودگاه همدان را به مقصد پایتخت ترک می‌کند.

برقراری این مسیر پروازی جدید، گامی مؤثر در جهت توسعه ارتباطات هوایی استان همدان و ارائه خدمات بهتر به مسافران این خطه فرهنگی و تاریخی به شمار می‌رود.

مسافران برای خرید بلیت این پروازها می‌توانند به دفاتر فروش هما، پایگاه اینترنتی رسمی این شرکت به نشانی iranair.com و دفاتر خدمات مسافرتی مراجعه کرده یا با شماره تلفن ۰۲۱۴۶۶۲۱۸۸۸ تماس بگیرند.