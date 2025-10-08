به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار مشترک مرتضی کارآموزیان، رئیس سازمان بسیج رسانه، و محمد پورخوش سعادت، معاون بینالملل سازمان بسیج، با سفیر جمهوری یمن در تهران، طرفین بر گسترش همکاریها در حوزههای رسانه، آموزش، سازندگی و مقاومت تأکید کردند.
کارآموزیان در این دیدار ضمن قدردانی از ملت یمن گفت: میخواهم تقدیر کنم از خبرنگاران یمنی که خوی وحشی صهیونیستها را به جهان نشان دادند؛ این شجاعت رسانهای ستودنی است.
او با اشاره به نقش فعال بسیج رسانه افزود: بسیج رسانه تاکنون دو هزار امضا از فعالان رسانهای کشور در حمایت از خبرنگاران شهید غزه جمعآوری کرده و شکایت رسمی علیه رژیم صهیونیستی را در دست پیگیری دارد.
رئیس سازمان بسیج رسانه با بیان اینکه بسیج بیست قشر دارد، گفت: ما آمادهایم در حوزههای آموزشی، رسانهای و حرفهای با یمن همکاری کنیم و از ظرفیت بسیج علمی نیز برای توسعه پروژههای مشترک بهره ببریم.
وی در پایان با اشاره به پایداری محور مقاومت تأکید کرد: آینده از آنِ مقاومت است و ملتهای آزاده در این مسیر پیروز خواهند شد.
در ادامه، محمد پورخوش سعادت، معاون بینالملل سازمان بسیج، نیز با تقدیر از ایستادگی مردم یمن گفت: از طرف بسیجیان ایران عرض ارادت و تشکر دارم از ملت و دولت ملی یمن که در برابر ظلم ایستادند. ما آماده هرگونه همکاری و انتقال تجربه در حوزههای پزشکی، سازندگی و رسانه هستیم.
او افزود: امروز جنگ دو شاخه دارد؛ نظامی و رسانهای، و باید در هر دو جبهه با دشمن صهیونیستی به بهترین شکل مقابله کرد.
در بخش پایانی این دیدار، سفیر جمهوری یمن با تشکر از هیئت ایرانی و تسلیتپذیری آنها نسبت به شهدای اخیر دولت یمن گفت: دشمن در حمله اخیر سه هدف داشت؛ تضعیف روحیه رسانهای، فلجکردن حکومت و بازداشتن ما از حمایت غزه، اما در هیچیک موفق نشد.
او افزود: پس از شهادت اعضای دولت، هیچ بحران امنیتی رخ نداد و مردم متحدتر از قبل شدند. ملت ما با وجود مشکلات اقتصادی، کمکهای مالی و کالایی برای غزه جمعآوری کردند و در پاسخ به مطالبه مردمی، دولت ۵۶۰ کالای مرتبط با شرکتهای صهیونیستی و حامیان آن را تحریم کرده است.
سفیر یمن همچنین گفت: رسانههای ما در خط مقدم نبرد روایت هستند؛ از یک سو چهره وحشی صهیونیستها را آشکار میکنند و از سوی دیگر، شجاعت ملت فلسطین و محور مقاومت را به تصویر میکشند. بسیاری از این اقدامات مردمی است و موفقیتهای چشمگیری داشتهایم.
وی در پایان با استقبال از همکاریهای مشترک میان دو کشور اظهار داشت: امیدواریم ارتباطات تنگاتنگی میان بسیج یمن و بسیج ایران برقرار شود تا از تجربیات ارزشمند ایران، بهویژه در حوزه رسانه و سازماندهی مردمی، استفاده کنیم.
در پایان دیدار، دو طرف بر توسعه همکاریهای رسانهای، علمی و فرهنگی و تقویت جبهه مقاومت در برابر جنگ رسانهای دشمن تأکید کردند.
