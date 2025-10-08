  1. سیاست
  2. سایر
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۹

سفیر یمن در ایران:

یمن ۵۶۰ کالای مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی و حامیانش را تحریم کرده است

یمن ۵۶۰ کالای مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی و حامیانش را تحریم کرده است

سفیر یمن در ایران با اشاره به تحریم کالاهای صهیونیستی گفت: در پاسخ به مطالبه مردمی، دولت یمن ۵۶۰ کالای مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی و حامیان آن را تحریم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار مشترک مرتضی کارآموزیان، رئیس سازمان بسیج رسانه، و محمد پورخوش سعادت، معاون بین‌الملل سازمان بسیج، با سفیر جمهوری یمن در تهران، طرفین بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های رسانه، آموزش، سازندگی و مقاومت تأکید کردند.

کارآموزیان در این دیدار ضمن قدردانی از ملت یمن گفت: می‌خواهم تقدیر کنم از خبرنگاران یمنی که خوی وحشی صهیونیست‌ها را به جهان نشان دادند؛ این شجاعت رسانه‌ای ستودنی است.

او با اشاره به نقش فعال بسیج رسانه افزود: بسیج رسانه تاکنون دو هزار امضا از فعالان رسانه‌ای کشور در حمایت از خبرنگاران شهید غزه جمع‌آوری کرده و شکایت رسمی علیه رژیم صهیونیستی را در دست پیگیری دارد.

رئیس سازمان بسیج رسانه با بیان اینکه بسیج بیست قشر دارد، گفت: ما آماده‌ایم در حوزه‌های آموزشی، رسانه‌ای و حرفه‌ای با یمن همکاری کنیم و از ظرفیت بسیج علمی نیز برای توسعه پروژه‌های مشترک بهره ببریم.

وی در پایان با اشاره به پایداری محور مقاومت تأکید کرد: آینده از آنِ مقاومت است و ملت‌های آزاده در این مسیر پیروز خواهند شد.

در ادامه، محمد پورخوش سعادت، معاون بین‌الملل سازمان بسیج، نیز با تقدیر از ایستادگی مردم یمن گفت: از طرف بسیجیان ایران عرض ارادت و تشکر دارم از ملت و دولت ملی یمن که در برابر ظلم ایستادند. ما آماده هرگونه همکاری و انتقال تجربه در حوزه‌های پزشکی، سازندگی و رسانه هستیم.

او افزود: امروز جنگ دو شاخه دارد؛ نظامی و رسانه‌ای، و باید در هر دو جبهه با دشمن صهیونیستی به بهترین شکل مقابله کرد.

در بخش پایانی این دیدار، سفیر جمهوری یمن با تشکر از هیئت ایرانی و تسلیت‌پذیری آن‌ها نسبت به شهدای اخیر دولت یمن گفت: دشمن در حمله اخیر سه هدف داشت؛ تضعیف روحیه رسانه‌ای، فلج‌کردن حکومت و بازداشتن ما از حمایت غزه، اما در هیچ‌یک موفق نشد.

او افزود: پس از شهادت اعضای دولت، هیچ بحران امنیتی رخ نداد و مردم متحدتر از قبل شدند. ملت ما با وجود مشکلات اقتصادی، کمک‌های مالی و کالایی برای غزه جمع‌آوری کردند و در پاسخ به مطالبه مردمی، دولت ۵۶۰ کالای مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی و حامیان آن را تحریم کرده است.

سفیر یمن همچنین گفت: رسانه‌های ما در خط مقدم نبرد روایت هستند؛ از یک سو چهره وحشی صهیونیست‌ها را آشکار می‌کنند و از سوی دیگر، شجاعت ملت فلسطین و محور مقاومت را به تصویر می‌کشند. بسیاری از این اقدامات مردمی است و موفقیت‌های چشمگیری داشته‌ایم.

وی در پایان با استقبال از همکاری‌های مشترک میان دو کشور اظهار داشت: امیدواریم ارتباطات تنگاتنگی میان بسیج یمن و بسیج ایران برقرار شود تا از تجربیات ارزشمند ایران، به‌ویژه در حوزه رسانه و سازمان‌دهی مردمی، استفاده کنیم.

در پایان دیدار، دو طرف بر توسعه همکاری‌های رسانه‌ای، علمی و فرهنگی و تقویت جبهه مقاومت در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن تأکید کردند.

گزارش تصویری این دیدار را از اینجا مشاهده کنید.

کد خبر 6616325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها