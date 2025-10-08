به گزارش خبرگزاری مهر در برنامه تلویزیونی امروز میز اقتصاد به موضوع سامانه جامع مدیریت انرژی با حضور عبدالعلی رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس و ارتباط تلفنی با احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس پرداخته شد.

در ابتدای این برنامه عبدالعلی رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس گفت: در راستای اینکه ما بتوانیم وضعیت انرژی را از ابتدای استخراج، تولید، انتقال تا مصرف چه در بخش مصرف داخلی چه در بخش مصرف خارجی، پالایش لحظه ای داشته باشیم باید این سامانه مترینگ را داشته باشیم چرا که با اجرای این برنامه مدیریت لحظه ای و شفافیت مالی هم از این امر مستثنی نیست،به هر صورت ماباید بدانیم که مصرف و تولید ما چه میزان است.

وی ادامه داد: ما امروز متاسفانه یک سامانه پالایش لحظه ای برای مدیریت مصارف انرزی از ابتدا تا انتها در کشور نداریم، در حال حاضر آن چیزی که خود سازمان برنامه بودجه با همکاری وزارت نفت استخراج کرده حدود ۵۹۰ نقطه مجهز به میترینگ در اولویت است که کل این نقاط در شرکت ملی پخش ۲۳۰ نقطه از آن ثبت است.

رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس با بیان اینکه طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین و توزیع فرآورده از یک ماده قانونی در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است، اظهار کرد: بر اساس بند «پ» ماده ۴۴، وزارت نفت موظف به نصب سیستم‌های میترینگ جرمی و ایجاد سامانه مدیریت هوشمند انرژی در زنجیره تولید، انتقال و توزیع نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی کشور شده است.

رحیمی گفت: تکلیف این موضوع مترینگ طبق قانون به عهده وزارت نفت است ولی خروجی این سامانه طبیعتا مورد بهره برداری آن سازمان مربوطه است،ما یک سازمانی به برنامه و بودجه داریم که هیچ برنامه ای ندارد و تمام بودجه ها را هم قفل می کند ،مشکل سیستم تفکری در این سازمان داریم.

در ادامه پویا معارفی، مدیر طرح میترینگ و پایش لحظه‌ای شرکت ملی پالایش و پخش، با بیان اینکه میتر وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری جریان سیال در فازهای مایع و گاز، توضیح داد که اندازه‌گیری در حوزه نفت و گاز تنها به میتر محدود نمی‌شود بلکه شامل اندازه‌گیری عمق سنجی مخازن ذخیره نیز هست، که روشی استاندارد در جهان به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد که مبادلات نفتی داخلی کشور بر اساس روش‌های استاندارد جهانی و تایید شده سازمان ملی استاندارد انجام می‌شود. معارفی افزود: در مجموعه پالایش و پخش، نفت خام فراوری شده و تک‌فازی که گاز آن جدا شده است، به عنوان خوراک پالایشگاه‌های نفت دریافت و فرآوری می‌شود تا به سوخت اصلی کشور و فرآورده‌های ویژه صنایع پایین‌دستی تبدیل شده و به ۳۱ استان کشور منتقل شود.

وی اشاره کرد که انتقال فرآورده‌ها از طریق ۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله و ۳۷ منطقه دپوی شرکت ملی پخش انجام می‌شود که ظرفیت ذخیره‌سازی آن‌ها به ۱۴ میلیارد لیتر می‌رسد. این ظرفیت موجب می‌شود در هر زمان و با برنامه‌ریزی دقیق، سوخت‌های اصلی مانند بنزین، نفت و گاز به سراسر کشور تامین شود.

مدیر طرح میترینگ و پایش لحظه‌ای، درباره ارتباط میترینگ با سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی گفت: میترینگ به عنوان یک عضو کلیدی در این سامانه، با اندازه‌گیری دقیق، اطلاعات معتبر و لحظه‌ای را به اتاق کنترل منتقل می‌کند تا میزان سیال عبوری به سامانه بالادست مدیریت هوشمند انرژی ارسال شود.

وی افزود: از مجموع ۱۰۵۸ مخزن موجود در ۸۷ انبار شرکت ملی پخش، ۹۰۰ مخزن مجهز به سطح‌سنج اتوماتیک پیوسته هستند. علاوه بر آن، میترهای بازوهای بارگیری نفتکش‌ها که سوخت را به جایگاه‌ها منتقل می‌کنند نیز اطلاعات خود را به مرکز دیسپچینگ ارسال می‌کنند.

معارفی درباره قاچاق سوخت گفت: اختلاف قیمت سوخت در کشور و کشورهای همسایه موجب ایجاد زمینه قاچاق شده است. بر اساس آمار، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود که بخش عمده آن نفت‌گاز است، چرا که در مقایسه با بنزین راحت‌تر قاچاق می‌شود.

وی ادامه داد: از خرداد ۱۴۰۳، ۶۰۰ نقطه در وزارت نفت برای نصب سیستم‌های میترینگ شناسایی شده است که ۸۶ نقطه از آن مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش بوده است. این پروژه طبق بند پ ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم و با مطالعات میدانی گسترده در حال انجام است.

معارفی در پایان تاکید کرد: از طریق تطبیق داده‌های سامانه کارت هوشمند سوخت و اطلاعات پلیس راهور، در دو ماه گذشته ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر شناسایی و از سرویس خارج شده است که موجب صرفه‌جویی و پایش بیش از ۱.۳ میلیون لیتر بنزین در روز شده است. وی گفت: آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد هدررفت و قاچاق سوخت در حوزه مصرف رخ می‌دهد که نیازمند توجه جدی است.

همچنین احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در ارتباط تلفنی گفت: قاچاق سوخت بعضا یک کار سازمان دهنده شده ای است که به طرق مختلف نظیر لوله ،در بستر دریا یا کنار بنادر کشور قاچاق آن شکل می گیرد،متاسفانه هیچ وقت به صورت عملی جلوی قاچاق سوخت گرفته نشده است.

وی افزود: متاسفانه هنوز بحث سامانه ها هم به صورت کامل اجرایی نشده است،به طور کلی یکی از راهکارهای مشخص شدن میزان مصرف انرژی در کشور راه اندازی و یا تشکیل سازمان بهینه سازی انرزی است همچنین رقم اعتباری برای تشکیل سازمان بهینه سازی انرژی دیده شده است و جزو الزامات ما در مجلس می باشد و بعد از گذشت یکسال و نیم هنوز اجرا نشده است.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به میزان مصرف انرژی در زمینه برق هم گفت: همچنین آماری که وزیر نیرو از تولید برق ارائه می دهد با آماری که ما از توانیر دریافت می کنیم متغیر است ما باید دارای آمارهای مشخص،شفاف باشیم،ما متاسفانه با طیف آمار گسترده با دستگاه های مختلف روبرو هستیم.

قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: همه دستگاه‌ها به حکم قانون پاسخگوی اجرای احکام هستند،باید عزممان بر شفافیت گذاشته شود.