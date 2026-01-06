به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمی نسب الباجی عصر امروز سه شنبه در نشست خبری مدیران اقتصادی خوزستان که در راستای تشریح طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی کشور در سالن مدیریت بحران استانداری خوزستان برگزار شد، بیان کرد: یکی از اهداف اجرای طرح معیشتی دولت، عدم برگشت ارز بوده است؛ از این پس با درایت مسئولین و دلسوزان نظام، شاهد نظم در بازار خواهیم بود که مردم از ارزاق به طور مساوی بهره مند خواهند شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به ارائه طرح جدید در خوزستان به شورای تأمین گفت: در قالب این طرح همه دستگاه‌های نظارتی نیروها و خودروهای خود را در اختیار تعزیرات حکومتی قرار می‌دهند، قاضی و بازرس نیز بازرسی‌ها حضور دارند تا حکم در محل تخلف صادر شود.

وی با تاکید بر اینکه با این اقدام تسلط بر بازار بیشتر می‌شود، ابراز امیدواری کرد که به زودی و با دستور استاندار شورای تأمین طرح را تصویب کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بیان کرد: مصوبه دولت است تا کالاهای اساسی از استان‌های مرزی آزاد شده که عرضه آن شرایط بهتری در بازار ایجاد خواهد کرد.

کاظمی نسب الباجی افزود: دستورات لازم به ادارات داده شده تا از طریق تعاونی‌های دستگاه‌ها کالاهای اساسی را به دست مردم برسانیم.

وی با اشاره به طرح روستا بازار عنوان کرد: در این خصوص با شهرداری مذاکراتی صورت گرفته و فردا نیز جلسه برگزار می‌شود که هشت منطقه برای توزیع کالای اساسی در اختیار قرار دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه بخشودگی جرایم کشاورزان مورد پیگیری قرار گرفت، اظهار کرد: بستن حساب‌ها و عدم تخصیص نهاده جمله آنها است که تعلیق و به سال آینده موکول شد که اگر مجدد در شرایط مواجه با خشکسالی کشت انجام دهند اجرایی خواهد شد.

کاظمی نسب الباجی ادامه داد: همچنین جریمه سه برابری آب شلتوک کاران نیز به دستور استاندار و همت مسئولان ذیربط، برای حذف در دستور کار قرار گرفته که در شورای تأمین تصویب می‌شود تا تنها قیمت متعارف آب پرداخت شود.