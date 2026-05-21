بیشترین صادرات از آبادان، خرمشهر و چذابه در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمینسب الباجی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست با محمد حیدری، مدیرکل پیگیریهای ویژه رئیس جمهور با اشاره به عملکرد بخش اقتصادی استان اظهار کرد: در خوزستان سه اتاق بازرگانی فعال داریم و فعالان اقتصادی و دستگاههای مرتبط در حوزه تأمین کالاهای اساسی در زمان جنگ تلاشهای گستردهای انجام دادند، بهگونهای که تاکنون هیچگونه کمبودی در این زمینه گزارش نشده است.
وی با بیان ضرورت تقویت ساختارهای مدیریتی افزود: در شلمچه مدیر واحد نداریم که باید این موضوع بهصورت جدی پیگیری شود و همچنین لازم است اختیارات بیشتری به فرمانداران تفویض شود.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان با تأکید بر رویکرد نتیجهمحور در مدیریت اقتصادی تصریح کرد: هدف، خروجی کار است و این خروجی باید در راستای آسایش و رفاه مردم باشد.
کاظمینسب الباجی ادامه داد: بیشترین حجم صادرات از مبادی آبادان، خرمشهر و چذابه در حال انجام است و باید شرایط بندری و زیرساختی برای توسعه تجارت در این مناطق تسریع و تقویت شود.
نظر شما