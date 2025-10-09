  1. ورزش
قلعه‌نویی «روسیه» را برای شاگردانش تشریح کرد

جلسه فنی امیر قلعه‌نویی برای بازیکنان تیم ملی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ٢۴ ساعت پیش از دیدار تیم‌های ملی روسیه و ایران، امیر قلعه‌نویی با تشکیل جلسه فنی، وضعیت حریف فردا را برای شاگردانش تشریح کرد.

در این جلسه فنی، سرمربی تیم ملی ضمن بیان نکاتی از جلسات تمرینی گذشته و توضیحاتی درباره تمرین امشب، درباره وضعیت فنی تیم ملی روسیه نیز با بازیکنان صحبت کرد.

پخش تصاویری از بازیهای گذشته روسیه و توضیحاتی درباره نقاط ضعف و قوت روسیه بر اساس آنالیز انجام شده از سوی کادر فنی، دیگر بخش‌های این جلسه فنی بود.

تیم ملی امشب از ساعت ٢٠ به وقت محلی (٢٠:٣٠ به وقت تهران) آخرین جلسه تمرینی خود را در روسیه برگزار خواهد کرد.

