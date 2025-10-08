تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دیدار مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا از ساعت ۱۸:۳۰ امروز بین تیم های ملی عمان و قطر برگزار شد که با تساوی بدون گل به پایان رسید.

طبق برنامه فیفا تیم های سوم و چهارم مرحله سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ به مرحله چهارم راه یافتند تا در دو گروه ۳ تیمی با یکدیگر بازی کنند. تیم های نخست این دو گروه به جام جهانی ۴۸ تیمی راه پیدا می کنند و تیم های دوم هر گروه نیز بازی پلی آف را برگزار خواهند کرد.

پیش از این تیم های ملی ایران، ازبکستان، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و اردن مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از قاره کهن پیدا کرده بودند.