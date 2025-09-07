  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

کی‌روش: مطمئنم ایران عملکرد شگفت‌انگیزی در جام‌جهانی خواهد داشت

کی‌روش: مطمئنم ایران عملکرد شگفت‌انگیزی در جام‌جهانی خواهد داشت

سرمربیان سابق و فعلی تیم ملی فوتبال ایران با یکدیگر گفتگو کردند و کی روش خطاب به قلعه نویی گفت که مطمئنم ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ عملکرد شگفت انگیزی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت کافا ۲۰۲۵ در حالی برگزار شد که تیم های ملی عمان و هند به عنوان میهمان حضور داشتند. با صعود تیم ملی فوتبال ایران به فینال این رقابت ها و حضور در شهر تاشکند ازبکستان، کارلوس کی روش سرمربی عمانی ها با امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران روبرو شد تا با یکدیگر در خصوص این رقابت ها و شرایط تیم داشته باشند.

امیر قلعه‌نویی در این گفتگوی صمیمی با اشاره به حضور ۱۰ ساله کارلوس کی‌روش در تیم ملی ایران و زحماتش برای رشد و پیشرفت فوتبال ایران، برای او در تیم عمان آرزوی موفقیت و ابراز امیدواری کرد که عمان بتواند با هدایت او نخستین صعودش را به جام جهانی جشن بگیرد.

کی‌روش نیز با بیان اینکه علاقه داشتم در ازبکستان شما را می‌دیدم تا خاطرات روزهای خوب گذشته را مرور کنیم، خطاب به امیر قلعه‌نویی گفت: بخاطر کار شگفت‌انگیزی که با تیم ملی ایران انجام دادی به شما تبریک می‌گویم. تیم ملی با شما همچنان در حال پیشرفت است و رو به جلو حرکت می‌کند و مطمئنم عملکرد موفقیت‌آمیزی در جام‌جهانی ۲۰۲۶ خواهید داشت.

وی با اشاره به حضورش در تیم ملی عمان گفت: کار سختی برابر امارات و قطر داریم اما بیشترین تلاش‌مان را خواهیم داشت. امیدوارم بتوانیم در جام جهانی به ایران بپیوندیم.

کد خبر 6582181
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      مثل بازی برابر تاجیکستان در جام کافا ؟؟
    • شهرام ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا خبرسازی نکنید و منافع شخصی خودتون رو به تیم ملی و منافع مردم ترجیح ندهید

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها