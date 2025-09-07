به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت کافا ۲۰۲۵ در حالی برگزار شد که تیم های ملی عمان و هند به عنوان میهمان حضور داشتند. با صعود تیم ملی فوتبال ایران به فینال این رقابت ها و حضور در شهر تاشکند ازبکستان، کارلوس کی روش سرمربی عمانی ها با امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران روبرو شد تا با یکدیگر در خصوص این رقابت ها و شرایط تیم داشته باشند.

امیر قلعه‌نویی در این گفتگوی صمیمی با اشاره به حضور ۱۰ ساله کارلوس کی‌روش در تیم ملی ایران و زحماتش برای رشد و پیشرفت فوتبال ایران، برای او در تیم عمان آرزوی موفقیت و ابراز امیدواری کرد که عمان بتواند با هدایت او نخستین صعودش را به جام جهانی جشن بگیرد.

کی‌روش نیز با بیان اینکه علاقه داشتم در ازبکستان شما را می‌دیدم تا خاطرات روزهای خوب گذشته را مرور کنیم، خطاب به امیر قلعه‌نویی گفت: بخاطر کار شگفت‌انگیزی که با تیم ملی ایران انجام دادی به شما تبریک می‌گویم. تیم ملی با شما همچنان در حال پیشرفت است و رو به جلو حرکت می‌کند و مطمئنم عملکرد موفقیت‌آمیزی در جام‌جهانی ۲۰۲۶ خواهید داشت.

وی با اشاره به حضورش در تیم ملی عمان گفت: کار سختی برابر امارات و قطر داریم اما بیشترین تلاش‌مان را خواهیم داشت. امیدوارم بتوانیم در جام جهانی به ایران بپیوندیم.