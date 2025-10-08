به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در سومین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان تنگستان با محوریت «حفظ و صیانت از میراث فرهنگی و بناهای تاریخی شهرستان» ضمن تأکید بر نقش بی‌بدیل میراث فرهنگی در هویت‌بخشی و توسعه پایدار شهرستان، اظهار کرد: میراث فرهنگی شهرستان یک ثروت ملی است که حفظ آن وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

فرماندار تنگستان ادامه داد: ما باید با یک رویکرد جهادی و دلسوزانه، ظرفیت‌های عظیم گروه‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی را برای مرمت، احیا و معرفی هرچه بهتر بناهای تاریخی به کار گیریم.

سلیمانی خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین محورهای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در شهرستان تبدیل شود و شورای فرهنگ عمومی در این زمینه نقشی محوری دارد.

در این نشست، ضمن بررسی وضعیت آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان و چالش‌های موجود در نگهداری از آن‌ها، بر اهمیت برنامه‌ریزی جامع برای توسعه گردشگری مبتنی بر داشته‌های میراثی تأکید شد.