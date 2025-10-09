به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی، شامگاه چهارشنبه در نشست جمعبندی سفر یکروزه خود به استان گلستان، با اشاره به محدودیتهای مالی دولت، اولویت اصلی وزارتخانه را تأمین حقوق کارکنان عنوان کرد و گفت: به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، وزارتخانهها دیگر نمیتوانند مستقیماً در همه حوزهها فعالیت کنند.
وی تاکید کرد: راهکار اصلی، تمرکز بر سیاستگذاری، نظارت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدیریت محلی است.
ندایی افزود: تفویض اختیار به استانها و اعتماد به ظرفیتهای بومی روند اجرای پروژهها را تسریع میکند.
وی همچنین از واگذاری صدور مجوز پروژههای زیر یکهزار میلیارد ریال به استانها خبر داد و گفت : این تغییر مدل مدیریتی به صرفهجویی منابع و رضایت ذینفعان کمک میکند.
معاون وزیر میراث فرهنگی به بازنگری شاخصهای ارزیابی عملکرد اشاره کرد و افزود: اصلاح این شاخصها با همکاری معاونت ریاستجمهوری در حال انجام است تا ارزیابیها دقیقتر شود.
وی در خصوص منابع انسانی نیز به مازاد نیرو در برخی استانها اشاره و از رایزنی با استانداران و سازمان برنامهوبودجه برای بهبود وضعیت پرداختها خبر داد.
در ادامه محمدحسین عسگرپور، مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارتخانه، گفت: سهم وزارت میراث فرهنگی از منابع تسهیلات ملی از ۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۱۴ درصد افزایش یافته است.
وی افزود که از ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات ملی، ۶ هزار میلیارد تومان به میراث فرهنگی اختصاص یافته و نهادهای حمایتی نیز صنایعدستی و گردشگری را در اولویت قرار دادهاند.
وی در خصوص استان گلستان گفت: ۲۸۰ میلیارد تومان منابع ملی برای تسهیلات خرد و کوچک اختصاص یافته و هدف وزارتخانه حمایت شبکهای از واحدهای گردشگری و صنایعدستی است.
عسگرپور به چالشهای سرمایهگذاری اشاره کرد و افزود: بانکها به دلیل نبود صورتهای مالی شفاف، همکاری محدودی با سرمایهگذاران حقیقی دارند و سیاست وزارتخانه هدایت آنان به سمت شرکتهای حقوقی است.
در پایان، فریدون فعالی، مدیرکل میراث فرهنگی گلستان، از اجرای ۱۵۳ پروژه گردشگری با حجم سرمایهگذاری ۵۰ هزار میلیارد ریال در استان خبر داد و گفت: این پروژه ها شامل ایجاد دو هزار و ۷۰۰ اتاق و ۶ هزار و ۲۰۰ تخت اقامتی است.
وی افزود: تاکنون ۵۰ پروژه با سرمایهگذاری ۴.۵ هزار میلیارد ریال و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بهرهبرداری رسیده و ۷۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کردهاند. همچنین ۲۵ پروژه دیگر تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
