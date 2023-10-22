رشد اقتصادی بشرویه با اتکا به میراث فرهنگی /مرمت ۶۰ بنای تاریخی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: تمام جوامع بشری که دست کم چند سده از تاریخ آنها میگذرد مجموعهای از اعتقادها، باورها، رسم و رسومها، آداب و هنرهایی را در گذر زمان در دل جامعه خود پرورانده و به بالندگی میرسانند که مجموع این گزارهها با عنوان فرهنگ شناخته میشود.
در دنیای امروز که سرعت رشد سرسامآور تکنولوژی انسان را از حقایق زندگی دور ساخته و در دنیایی پر از اطلاعات و اخبار و پیچیدگیهای فراوان قرار و در پی آن روانش را پریشان کرده ناخودآگاه به دنبال مامنی میگردد که حتی برای ساعاتی خود را از هیاهوی زندگی نجات دهد.
آرامشی در فضایهای تاریخی شهر
اینجا است که ریشهها و هویتها معنا پیدا میکند و رجوع به گذشتهها برای انسان شادیآور و لذت آفرین میشودکه بخش مهمی از آن را در بناهای تاریخی میتوان یافت که تعداد آن در شهرستان بشرویه یا همان یزد خراسان جنوبی بسیار زیاد است.
سیدامیر سلیمانی رباطی، مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بشرویه در این زمینه صبح یکشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: شهر فعلی بشرویه در سده هشتم هجری قمری در قالب گله حوضی متشکل از مهاجرین روستاهای بالادستی در محل فعلی شکل گرفت.
وی ادامه داد: مهمترین دلایل شکلگیری این شهر را باید در خاک حاصلخیز و سهلالوصول بودن انتقال آب توسط سلسلهای از قناتها به این محدوده دانست که این آبادی کوچک طی یک سدهی بعد روند بالندگی خود را بسرعت سپری کرده و در دوره صفوی به انسجام شهری میرسد.
بشرویه چگونه شکل گرفت
مسئول میراث فرهنگی شهرستان بشرویه ادامه داد: در این دوران است که هسته شهر بشرویه با معماری منحصر به فرد خود به اعتلا رسیده و در دورههای زند، افشار و قاجار و دوره پهلوی اول ما با سبکهای مختلفی از معماری بومی و یا بومی شده برگرفته از معماری شهرهای بزرگ اسلامی مواجه میشویم.
سید امیر سلیمانی رباطی گفت: در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ کارشناسان میراث فرهنگی خراسان بزرگ اولین بازدیدهای خود را که منجر به ثبت بافت تاریخی بشرویه میشود را انجام میدهند از همین سالهاست که توجهها به این بافت پویا و زنده جلب شده و رسماً بناهای ارزشمند در ردیف معرفی، ثبت و مرمت قرار میگیرند.
وی اظهار کرد: از زمان تأسیس پایگاه بافت تاریخی در بشرویه که روند حفظ مواریث فرهنگی سرعت میگیرد تا زمان تشکیل نمایندگی در سال ۱۳۹۴ گریزهایی نیز به مقوله فرهنگ ناملموس بشرویه زده میشود.
زنده شدن میراث صنایع دستی
مسئول میراث فرهنگی شهرستان بشرویه ادامه داد: با برگزاری دورههای آموزش صنایعدستی و حاصل آن آشنایی مردم بشرویه با گنجینه هنرهای سنتی خود و جان گرفتن دیگر بار صنایعدستی بشرویه پس از ۷ دهه فراموشی این مواریث زنده میشود.
سلیمانی رباطی بیان کرد: با سرعت گرفتن روند مرمت بناهای تاریخی شهر بشرویه و به موازات آن احیا رشتههای صنایعدستی طی چند سال اخیر مقوله گردشگری و گردشگر به عنوان رکن مهم توسعه اقتصادی به حوزه اقتصاد معیشتی بشرویه اضافه شد مقولهای که تا سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ واژهای بیگانه محسوب میشد.
وی افزود: احیا برخی خانههای تاریخی شهر بشرویه در قالب تأسیسات گردشگری و تبلیغات افراد فعال در این حوزه سبب شد به صورت جسته و گریخته خانوادههای غیر بومی در قالب گردشگر به بشرویه ورود کنند و همین گردشگران اولین راویان و مبلغان بشرویهای شدند.
رئیس میراث فرهنگی بشرویه گفت: اگرچه در ابتدا نهاد میراثفرهنگی به عنوان متولی سعی در حفظ و مرمت بناهای تاریخی داشت امروزه خود مالکین در پی مرمت و حفظ بناهای میراثی خود هستند که این مهم برای، ما نیز بسیار ارزشمند است.
سلیمانی رباطی اظهار کرد: اگر در ابتدا با تشویق و ترغیب سعی در برگزاری دورههای آموزش صنایعدستی داشتیم امروز رشتههای احیا شده، تعاونیهای تشکیل شده و خانههای صنایعدستی راهاندازی شده گویای صادقی در رشد قابل لمس این بخش مهم از فرهنگ بشرویه هستند.
روند رو به رشد گردشگری در شهر بشرویه
وی بیان کرد: از سال ۱۳۹۵ تا سال جاری و به استثنای برههای که اقتصاد کشور و کسب و کارها در پی شیوع کرونا تعطیل شد، هر ساله آمار بازدید از جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی و اقامت در تأسیسات گردشگری رو به افزایش گذاشته است.
مسئول میراث فرهنگی بشرویه گفت: اقتصاد فرهنگی در پی حراست از مواریث فرهنگی و حمایت از متولیان آن شکوفا میشود و جنبه عمومی و همگانی بودن این نوع اقتصاد در مقایسه با اقتصادهای سرمایهای که بیشتر جنبه خصوصی دارد بیشتر تعالی فرهنگی و رشد اقتصاد معیشتی عامه مردم بشرویه را به همراه دارد.
سلیمانی رباطی یادآور شد: این نوع اقتصاد تاکنون سبب ایجاد ۴۰۰ فرصت شغلی در حوزه صنایعدستی و ۶۰ فرصت شغلی در حوزه گردشگری شده و با کمک مالکین بناهای تاریخی و اعتبارات دولتی قریب به ۵۰ اثر تاریخی مرمت شدند.
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