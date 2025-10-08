به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، شامگاه چهارشنبه در تشریح عملکرد ششماهه این معاونت اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، ۱۱ هزار و ۸۳۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی در سطح استان انجام شد.
وی افزود: در نتیجه این بازرسیها، ۵۵۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۹۵ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال تشکیل شده است.
تهوری با اشاره به دستور استاندار خراسان جنوبی مبنی بر تشدید بازرسیها برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مقابله با نوسانات قیمتی، بیان کرد: طبق آمار، تعداد بازرسیها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد، تعداد پروندهها ۲۲ درصد و ارزش ریالی پروندههای تخلف ۱۷۷ درصد افزایش یافته است.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت استان با قدردانی از همکاری مردم در گزارش تخلفات اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده مواردی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، احتکار یا سایر تخلفات، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ بهصورت شبانهروزی و یا مراجعه حضوری در ساعات اداری به اطلاع بازرسان این معاونت برسانند.
وی تأکید کرد: استمرار نظارتها و همراهی مردم در گزارش تخلفات، نقش مؤثری در حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرف
کنندگان دارد.
