اجرای طرح حضور محیط بانان در مراکزکانون پرورش فکری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حمید قاسمی چهارشنبه با اشاره به اجرای طرح «هر کانون یه محیط بان»، هدف از اجرای آن را آشنایی بیش از پیش کودکان و نوجوانان با اهمیت حفاظت از محیط زیست عنوان و اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح گامی مهم در مسیر فرهنگ سازی برای حراست و حفاظت از محیط زیست برداشته شود.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی تصریح کرد: این طرح در راستای دستورالعمل سراسری مبنی بر حضور محیط‌بانان در مدارس اجرا می‌شود و در آذربایجان‌شرقی علاوه بر مدارس برای نخستین بار در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز به اجراء در خواهد آمد.

هادی یوسف زاده مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی نیز در این خصوص گفت: آمادگی داریم با همکاری مجموعه حفاظت محیط زیست استان از تمام ظرفیت‌های کانون برای آشنایی کودکان و نوجوانان با اهمیت محیط زیست و حفظ منابع طبیعی استفاده می‌کنیم.