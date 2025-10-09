آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در حاشیه دهمین کنگره ملی اعتکاف که شامگاه چهارشنبه در مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا(ع) مشهد مقدس با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و رئیس سازمان بسیج مستضعفان آغاز به کار کرد، با اشاره به ظرفیت عظیم معنوی و فرهنگی این سنت نبوی اظهار کرد: اعتکاف، تنها یک آیین عبادی نیست بلکه فرصتی تمدنی برای بازسازی روح انسان و جامعه ایمانی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان افزود: امروز باید اعتکاف را از یک عمل فردی به یک حرکت فرهنگی، اجتماعی و تمدن‌ساز تبدیل کنیم؛ اعتکافی که بتواند جوان و نوجوان را در مسیر ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی پرورش دهد.

وی با تأکید بر نقش مدیران فرهنگی و متولیان اعتکاف در تعمیق معارف دینی و ارتقای کیفیت برنامه‌ها، خاطرنشان کرد: مدیران اعتکاف باید نگاه خود را از برگزاری مراسم به تربیت انسان مؤمن و جامعه‌پرداز تغییر دهند. اعتکاف زمانی اثرگذار است که به بازسازی ایمان، اخلاق و رفتار اجتماعی منجر شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به ضرورت تبیین الگوی مردم‌محور در برگزاری اعتکاف گفت: رمز موفقیت اعتکاف در مردمی بودن آن است. هرجا مردم با دل و ایمان وارد میدان شدند، آثار و برکات فراوانی پدید آمده است. باید اجازه دهیم مردم، به‌ویژه جوانان، خود میدان‌دار و مدیر اصلی این حرکت الهی باشند.

وی همچنین رسانه‌ها و فعالان فرهنگی را به تبیین فلسفه و ثمرات اعتکاف دعوت کرد و افزود: رسانه‌ها باید از سطح خبررسانی صرف عبور کرده و به روایتگری اثرات روحی، اجتماعی و تمدنی این آیین بپردازند. اعتکاف در واقع رزمایش خودسازی و بازگشت به فطرت است و در دوران تهاجم فرهنگی دشمنان، می‌تواند پناهگاه امن جوانان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: تداوم برگزاری چنین کنگره‌هایی، موجب تبادل تجربه و هم‌افزایی میان مدیران اعتکاف در سراسر کشور می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری «نظام فکری اعتکاف» در تراز تمدن اسلامی باشد.