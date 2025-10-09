  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۲

عبادی‌زاده: اعتکاف باید به بازسازی اخلاق و رفتار اجتماعی منجر شود

بندرعباس- نماینده ولی فقیه در هرمزگان رمز موفقیت اعتکاف را مردمی بودن آن دانست و گفت: اعتکاف باید به بازسازی اخلاق و رفتار اجتماعی منجر شود.

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در حاشیه دهمین کنگره ملی اعتکاف که شامگاه چهارشنبه در مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا(ع) مشهد مقدس با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و رئیس سازمان بسیج مستضعفان آغاز به کار کرد، با اشاره به ظرفیت عظیم معنوی و فرهنگی این سنت نبوی اظهار کرد: اعتکاف، تنها یک آیین عبادی نیست بلکه فرصتی تمدنی برای بازسازی روح انسان و جامعه ایمانی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان افزود: امروز باید اعتکاف را از یک عمل فردی به یک حرکت فرهنگی، اجتماعی و تمدن‌ساز تبدیل کنیم؛ اعتکافی که بتواند جوان و نوجوان را در مسیر ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی پرورش دهد.

وی با تأکید بر نقش مدیران فرهنگی و متولیان اعتکاف در تعمیق معارف دینی و ارتقای کیفیت برنامه‌ها، خاطرنشان کرد: مدیران اعتکاف باید نگاه خود را از برگزاری مراسم به تربیت انسان مؤمن و جامعه‌پرداز تغییر دهند. اعتکاف زمانی اثرگذار است که به بازسازی ایمان، اخلاق و رفتار اجتماعی منجر شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به ضرورت تبیین الگوی مردم‌محور در برگزاری اعتکاف گفت: رمز موفقیت اعتکاف در مردمی بودن آن است. هرجا مردم با دل و ایمان وارد میدان شدند، آثار و برکات فراوانی پدید آمده است. باید اجازه دهیم مردم، به‌ویژه جوانان، خود میدان‌دار و مدیر اصلی این حرکت الهی باشند.

وی همچنین رسانه‌ها و فعالان فرهنگی را به تبیین فلسفه و ثمرات اعتکاف دعوت کرد و افزود: رسانه‌ها باید از سطح خبررسانی صرف عبور کرده و به روایتگری اثرات روحی، اجتماعی و تمدنی این آیین بپردازند. اعتکاف در واقع رزمایش خودسازی و بازگشت به فطرت است و در دوران تهاجم فرهنگی دشمنان، می‌تواند پناهگاه امن جوانان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: تداوم برگزاری چنین کنگره‌هایی، موجب تبادل تجربه و هم‌افزایی میان مدیران اعتکاف در سراسر کشور می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری «نظام فکری اعتکاف» در تراز تمدن اسلامی باشد.

