به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد عبادیزاده پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح سال تحصیلی حوزههای علمیه استان هرمزگان که همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور جمعی از علما، اساتید، طلاب، مسئولان استانی و شهرستان قشم برگزار شد، ضمن خیرمقدم به مدرسان، طلاب و خادمان حوزههای علمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، گفت: شهیدان عزیز با نثار خون پاک خود درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و امروز وظیفه ماست که در مسیر صداقت و اخلاص، راه آنها را ادامه دهیم.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با اشاره به اهمیت صداقت علمی و اخلاص در ورود و فعالیت در حوزههای علمیه اظهار کرد: ورود ما به حوزهها باید با صدق همراه باشد و خروج ما باید نمایانگر صداقت در انجام مأموریتهای آموزشی، پژوهشی و تبلیغی باشد که خداوند متعال به عهده ما گذاشته است.
آیتالله عبادیزاده به رسالت تمدنسازی حوزههای علمیه تاکید ویژه کرد و افزود: امروز حوزههای علمیه بیش از هر زمان دیگری مسئول تولید علوم اسلامی و ترویج فرهنگ، اخلاق و سبک زندگی اسلامی هستند. این رسالت، بخشی از نرمافزار تمدن نوین اسلامی است که حوزهها باید به بهترین وجه آن را پیگیری کنند.
وی در تشریح ساختار تمدن نوین اسلامی سه رکن اصلی را برشمرد: فضای فکری و نگاه تمدنی، نرمافزار تمدن شامل اخلاق و سبک زندگی اسلامی و سختافزار تمدن یعنی تولید علم و زیرساختهای مادی. حوزههای علمیه مسئول بخش نرمافزاری تمدن یعنی ارتقا معنویت و فرهنگ اسلامی در جامعه هستند.
آیتالله عبادیزاده ظرفیتهای اقتصادی و تمدنی استان هرمزگان را بسیار ویژه دانست و بیان کرد: با بیش از ۲۲۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و جزایر متعدد، استان هرمزگان میتواند محور تمدن دریایی کشور باشد، اما این ظرفیت عظیم نیازمند نگاه علمی، فرهنگی و تمدنی است که حوزههای علمیه باید در آن نقشآفرین باشند.
نماینده ولیفقیه در استان ضمن قدردانی از همکاری مدیران و مسئولان استانی، ابراز امیدواری کرد: با همت و تلاش جمعی، حوزههای علمیه بتوانند نقشی برجسته در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی ایفا کنند سخنان خود را با یادآوری اهمیت وحدت و همکاری همه اقشار جامعه در مسیر تعالی کشور به پایان رساند و از همه خواست تا در مسیر رشد علمی، فرهنگی و معنوی با جدیت و همت گام بردارند.
نظر شما