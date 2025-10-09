توسعه عدالت آموزشی  یکی از مهمترین اهداف دولت چهاردهم است

به گزارش خبرنگار مهر سید محمدرضا هاشمی ظهر پنجشنبه در همایش فرهنگیان و مدیران مدارس شهرستان قائنات که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، بیان کرد: توسعه عدالت آموزشی یکی از مهمترین اهداف دولت دانست.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی با اجرای بیش از ۱۰۰ پروژه آموزشی و احداث ۴۰۰ کلاس درس، از استان‌های موفق کشور در این زمینه است، گفت: خراسان جنوبی، استانی فرهنگی و معلم‌پرور است و موفقیت‌های اخیر فرهنگیان در سطح ملی نشان‌دهنده پویایی و استعدادهای بالای این خطه می باشد.

وی با بیان اینکه شهیدان مایه عزت و سربلندی ملت ایران هستند و تداوم مسیر آنان وظیفه همه ما است، افزود: شهرستان های قائنات و زیرکوه مهد فرهیختگان و مدیران موفق کشور بوده و حضور دو وزیر از این شهرستان ها در دولت چهاردهم، نشان از ظرفیت بالای انسانی این خطه دارد.

هاشمی با اشاره به بهره‌برداری از چند پروژه آموزشی در سفر وزیر آموزش و پرورش به استان، بیان کرد: امروز چندین پروژه آموزشی در استان افتتاح شد و احداث اردوگاه فرهنگیان نیز در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند به غنای تربیتی و آموزشی استان کمک کند.

استاندار خراسان جنوبی پیگیری طرح‌های زیرساختی استان خبر داد و افزود: تسریع در روند اجرای پروژه خط آهن و راه‌اندازی پروازهای منظم در فرودگاه های استان از مطالبات جدی مردم است که با مساعدت وزیر آموزش و پرورش در هیئت دولت با همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.