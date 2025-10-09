به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر پنج شنبه در گردهمایی مدیران مدارس قائنات با بیان اینکه مهمترین دستاورد امسال تغییر رویکرد و نگرش جامعه به آموزش و پرورش است، افزود: نگاهی که سرمایهگذاری در این حوزه را بالاترین نوع سرمایهگذاری میداند و پس از سالها، امروز در حال تجلی است.
کاظمی ادامه داد: فشارهای ناشی از تأخیر برنامهها از ثبتنام مدارس استعدادهای درخشان و آزمونهای نمونه، تا آزمونهای استخدامی، با همت مدیران آموزش و پرورش، مهر امسال به خوبی ساماندهی شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بیانات رهبری، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند که هزینه کردن در آموزش و پرورش، بالاترین سرمایهگذاری است.
