  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

مهم‌ترین دستاورد سال جاری تغییر نگرش جامعه به آموزش و پرورش است

مهم‌ترین دستاورد سال جاری تغییر نگرش جامعه به آموزش و پرورش است

بیرجند- وزیر آموزش و پرورش گفت: مهم‌ترین دستاورد سال‌جاری تغییر رویکرد و نگرش جامعه به آموزش و پرورش است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر پنج شنبه در گردهمایی مدیران مدارس قائنات با بیان اینکه مهم‌ترین دستاورد امسال تغییر رویکرد و نگرش جامعه به آموزش و پرورش است، افزود: نگاهی که سرمایه‌گذاری در این حوزه را بالاترین نوع سرمایه‌گذاری می‌داند و پس از سال‌ها، امروز در حال تجلی است.

کاظمی ادامه داد: فشارهای ناشی از تأخیر برنامه‌ها از ثبت‌نام مدارس استعدادهای درخشان و آزمون‌های نمونه، تا آزمون‌های استخدامی، با همت مدیران آموزش و پرورش، مهر امسال به خوبی ساماندهی شد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بیانات رهبری، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند که هزینه کردن در آموزش و پرورش، بالاترین سرمایه‌گذاری است.

کد خبر 6616892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها