به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا هاشمی در دیدار با محمدی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بر ضرورت توسعه کارگاه ها و افزایش رشته های آموزشی متناسب با ظرفیت های موجود تأکید کرد.

وی، راه‌اندازی مرکز مهارت‌های پیشرفته را از نیازهای اصلی استان برشمرد و گفت: با راه‌ندازی این مرکز، شرایط برای ارائه رشته‌های نوین آموزشی فراهم می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان نیز با توجه به استقبال متقاضیان، نگاه ویژه‌تری را می‌طلبد.

هاشمی افزود: تکمیل و به روزرسانی تجهیزات کارگاه‌های آموزشی موجود در راستای پاسخ به نیاز متقاضیان، از مطالبات استان است.

وی با اشاره به قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تأمین اعتبار و تجهیزات مورد نیاز کارگاه تعمیر خودروهای دیزل، همراهی سازمان فنی وحرفه‌ای برای تسریع در روند تحقق این مهم را خواستار شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌ وحرفه‌ای کشور نیز در این نشست بر توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر تأکید کرد و گفت: ایجاد و پایداری اشتغال در گرو توسعه منطقه‌ای و هم‌آفرینی در عرصه مهارت‌آموزی، است.

غلامحسین محمدی با بیان اینکه تداوم آموزش‌های مهارتی با اتکای بر منابع دولتی با شکست مواجه خواهد شد، بر مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در امر آموزش و تربیت نیروی ماهر بر اساس زیست‌بوم منطقه تأکید کرد.

در این نشست، طرفین پیرامون نیاز سنجی بازار کار فعلی و آتی منطقه، توسعه زیرساخت‌های آموزش‌ فنی‌ وحرفه‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت‌ بنگاه‌های اقتصادی و منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز منابع ملی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

شایان ذکر است؛ قول مساعد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای برای تأمین اعتبار مرکز مهارت‌های پیشرفته و به روزرسانی تجهیزات کارگاه‌های موجود از مهمترین نتایج این نشست بود.

با راه‌اندازی مرکز مهارت‌های پیشرفته تا پایان سال، امکان ارائه رشته‌های هوش مصنوعی، اقتصاد رقومی، اینترنت اشیاء، خانه هوشمند و ... در فنی و حرفه‌ای استان فراهم می‌شود.