۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

مرکز مهارت‌های پیشرفته در خراسان جنوبی راه‌اندازی می‌شود

بیرجند- در دیدار استاندار خراسان جنوبی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور برای ایجاد مرکز مهارت‌های پیشرفته تا پایان سال در خراسان جنوبی تصمیم گیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا هاشمی در دیدار با محمدی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بر ضرورت توسعه کارگاه ها و افزایش رشته های آموزشی متناسب با ظرفیت های موجود تأکید کرد.

وی، راه‌اندازی مرکز مهارت‌های پیشرفته را از نیازهای اصلی استان برشمرد و گفت: با راه‌ندازی این مرکز، شرایط برای ارائه رشته‌های نوین آموزشی فراهم می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان نیز با توجه به استقبال متقاضیان، نگاه ویژه‌تری را می‌طلبد.

هاشمی افزود: تکمیل و به روزرسانی تجهیزات کارگاه‌های آموزشی موجود در راستای پاسخ به نیاز متقاضیان، از مطالبات استان است.

وی با اشاره به قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تأمین اعتبار و تجهیزات مورد نیاز کارگاه تعمیر خودروهای دیزل، همراهی سازمان فنی وحرفه‌ای برای تسریع در روند تحقق این مهم را خواستار شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌ وحرفه‌ای کشور نیز در این نشست بر توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر تأکید کرد و گفت: ایجاد و پایداری اشتغال در گرو توسعه منطقه‌ای و هم‌آفرینی در عرصه مهارت‌آموزی، است.

غلامحسین محمدی با بیان اینکه تداوم آموزش‌های مهارتی با اتکای بر منابع دولتی با شکست مواجه خواهد شد، بر مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در امر آموزش و تربیت نیروی ماهر بر اساس زیست‌بوم منطقه تأکید کرد.

در این نشست، طرفین پیرامون نیاز سنجی بازار کار فعلی و آتی منطقه، توسعه زیرساخت‌های آموزش‌ فنی‌ وحرفه‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت‌ بنگاه‌های اقتصادی و منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز منابع ملی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

شایان ذکر است؛ قول مساعد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای برای تأمین اعتبار مرکز مهارت‌های پیشرفته و به روزرسانی تجهیزات کارگاه‌های موجود از مهمترین نتایج این نشست بود.

با راه‌اندازی مرکز مهارت‌های پیشرفته تا پایان سال، امکان ارائه رشته‌های هوش مصنوعی، اقتصاد رقومی، اینترنت اشیاء، خانه هوشمند و ... در فنی و حرفه‌ای استان فراهم می‌شود.

