برداشتن شرط سپرده بلوکه شده، دلیل افزایش متقاضیان پیش فروش خودرو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، محمدعلی حاجیزاده سرپرست دفتر صنایع خودرو، این ادعا که «استقبال ۶ میلیون نفری از پیشفروش ۷۴ هزار دستگاه محصول ایرانخودرو، بیانگر عمق نیاز بازار است» را نگاهی سطحی به موضوع دانست و افزود این رقم قابل توجه را باید با در نظر گرفتن حذف فاکتور اساسی؛ بلوکه شدن سپرده بانکی تحلیل کرد.
وی ادامه داد: با حذف نیاز به بلوکه کردن سپرده بانکی از طرف اشخاص و کاهش میزان پیشپرداخت، ثبت نام را برای طیف وسیعی از مردم حتی آنانی که قصد خرید فوری ندارند به یک «فرصت کم ریسک و پر بازده» تبدیل کرده است.
حاجیزاده در عین حال گفت:در چنین شرایطی، طبیعی است که نه تنها مصرفکنندگان واقعی، بلکه سفتهبازان و دلالان نیز به امید کسب سود آسان، در صفوف ثبتنام حاضر شوند. بنابراین، این ۶ میلیون نفر نشاندهنده «نیاز ۶ میلیونی» نیست، بلکه نشان از «تقاضای سفتهبازی» در یک بستر اقتصادی تورمی دارد.
وی یادآور شد: مدیریت کارآمد وزارت صمت به ویژه در ایام «جنگ ۱۲ روزه» و تشدید تحریمها قابل مشاهده بود و با وجود تمامی فشارهای بینالمللی و اختلال در زنجیره تأمین، وزارت صمت با تدابیر هوشمندانه مانع از وقوع هرگونه وقفه محسوسی در خطوط تولید شد. این پایداری، نشان از تابآوری و برنامهریزی دقیق این وزارتخانه در شرایط بحرانی دارد.
حاجیزاده واردات خودرو و استفاده از این ابزار کنترلی برای تعادلبخشی به بازار را از دیگر رویکردهای وزارت صمت در این بخش بیان کرد و گفت: وزارت صمت در کنار تمرکز بر تولید داخلی، موضوع «واردات» را به عنوان یک راهکار مکمل برای تعادل بخشیدن به بازار و افزایش قدرت انتخاب مصرف کننده، با جدیت پیگیری کرده است و با اصلاح و سادهسازی فرآیندهای گمرکی و صدور مجوز، روند واردات خودرو شتاب قابل توجهی گرفته است. این چابکسازی، موجب شده تا خودروهای وارداتی با سرعت بیشتری به بازار عرضه شوند و از فشار قیمتی بروی محصولات داخلی بکاهند.
